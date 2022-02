Pursaklar Hüma Sultan Hanım Evi İşaret Sınıfı kursiyerlerinden örnek davranış

Pursaklar Hüma Sultan Hanım Evi İşaret Sınıfı kursiyerleri, kiralarını ödemekte zorluk çeken ihtiyaç sahibi aileye maddi destekte bulundu.

Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri’nin kurslarına katılan hanımlar, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmek, onların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına ev kiralarını ödemekte güçlük çeken vatandaşların bir nebzede olsa nefes almalarına yardımcı olmak amacıyla, imkânları ölçüsünde vatandaşların kapılarını çalıyor.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Hüma Sultan Hanım Evi İşaret sınıfı kursiyerleri, Pursaklar'da ikamet eden ihtiyaç sahibi aileye yardım elini uzattı. Aileyi evlerinde ziyaret eden hanımlar, aileye kiralarını ödemeleri için bir miktar maddi yardımda bulundu.

‘‘Vatandaşlarımızın yüzlerinde oluşan her tebessümle bizlerde çok mutlu oluyoruz’’

Hanımların herkese örnek olması gereken bir davranışa imza attığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Belediyemizin öncülüğünde kursiyerlerimizle birlikte zor durumda olan hemşehrilerimizin kapılarını çalmaya devam ediyoruz. Kursiyerlerimizin hayata geçirmek istedikleri sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek vererek vatandaşlarımızın yüzlerinde oluşan her tebessümle bizlerde çok mutlu oluyoruz. Yardımsever kursiyerlerimize ve bu güzel kampanyaya destek veren tüm hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince ilçe sakinlerimizin hayatına dokunmak için emek göstermeye devam edeceğiz’’