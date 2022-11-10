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Pursaklar Kart ile ilçede yaşayan dar gelirli ailelere yardım elini uzandı

Pursaklar Belediyesi, çölyak hastaları ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttığı Pursaklar Kart ile ilçede yaşayan dar gelirli ailelere yardım elini uzatmaya devam ediyor.
Pursaklar Kart ile ilçede yaşayan dar gelirli ailelere yardım elini uzandı

Pursaklar Belediyesi, önemli sosyal projelerinden biri olan Pursaklar Kart ile ilçede ikamet eden çölyak hastası, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya ve yanlarında olmaya devam ediyor. İlçedeki ihtiyaç sahibi aileleri Tebessüm Çarşına davet ederek pantolon, tişört, gömlek, ayakkabı vb. birçok giyim yardımında bulunan Pursaklar Belediyesi, ailelerin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını giderme fırsatı sunuyor. 

GIDA, TEMİZLİK VE KIRTASİYE 

Pursaklar Belediyesi tarafından kartlara yüklenen paraları 107’si çölyak hastası ve 1317 ihtiyaç sahibi aile, diledikleri market veya mağazalardan gıda, temizlik, kırtasiye vb. ihtiyaç duydukları ürünleri alabilecek.

DİLEDİKLERİ GİBİ HARCAYABİLİRLER

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne kayıtlı çölyak hastaları ve ihtiyaç sahibi ailelerin, Pursaklar Kart hesabına yükleme yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Ailelerimizin sevincini paylaşmak, onların yanında olmak ve onların dualarını almak, bizim için en büyük gurur kaynağı olmuştur. Hemşehrilerimiz, Sosyal Yardım Kartlarına yüklediğimiz paraları diledikleri gibi harcayabilirler. İnşallah ilerleyen zamanlarda ailelerimize desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.
 

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