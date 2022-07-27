Pursaklar konserler başlıyor

Pursaklar Belediyesi, Şehit Salim Akgül Parkı Amfi Tiyatrosunda yaz konserleri, müzikseverlerle buluşuyor.

Son zamanlarda gerçekleştirdiği kültürel ve sanatsal etkinliklerle dikkatleri üzerine çeken Pursaklar Belediyesi, düzenleyeceği Pursaklar Yaz Konserlerinde ünlü şarkıcılar, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirirken vatandaşları müziğe doyuracak.

SESİNE GÜVENEN SAHNEDE

Pursaklar Belediyesi Şehit Salim Akgül Parkı Amfi Tiyatrosunda gerçekleştirilecek olan etkinliklerde; Burak Kartal, Ankaralı Mahmut, Asena Bilge, Mustafa Özcan, Veli Erdem Karakülah, Hasan Murat, Engincan, Ferhan Altınel gibi ünlü sanatçılar ve Pursaklar Halk Oyunları Ekibi, Pursaklar Seymen Ekibi sahne alacak. Yetenekli gençlere de fırsat sunacak Pursaklar Belediyesi, sesine güvenenlere de sahneye çıkma imkânı sunacak.

Pursaklar Yaz Konserleri, 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20:00-22:00 saatleri arasında Burak Kartal ve Ankaralı Mahmut ile başlayacak.