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Pursaklar Kurban Bayramı'na hazır

Pursaklar Belediyesi, Gümüşoluk Kurban Pazar Alanı Modern, vatandaşların ve satıcıların huzurlu bir şekilde kurbanlık alışverişlerini ve kesim işlemlerini yapabilmeleri için tüm hazırlıkları tamamladı.
Pursaklar Kurban Bayramı'na hazır

Vatandaşların kurban ibadetlerini güvenle ve huzurla yapabilmelerini sağlamak yerine için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, bu yıl da aynı hassasiyeti göstererek vatandaşlar için tüm hazırlıkları tamamladı.
El değmeden gerçekleşen ve son teknoloji makinelerin kullanıldığı Gümüşoluk Kurban Pazar Alanı Kesim ve Satış Alanında, kesimin daha kolay ve hijyenik bir şekilde kısa bir süre içerisinde tamamlanarak vatandaşlara teslim edilmesi sağlanıyor.

Alanların güvenliğinin 24 saat boyunca zabıta personeli ve özel güvenlik görevlileri tarafından sağlanacak olan Gümüşoluk Kurban Pazarına getirilecek hayvanlar veterinerler tarafından sıkı bir kontrolden geçirilirken, vatandaşlarda almak istedikleri kurbanlıklar hakkındaki bütün bilgileri kurbanın küpe numarasıyla; geldiği il veya ilçe, yaşı, gebelik durumu, sağlık durumu ve ırkı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

AMACIMIZ EN İYİ HİZMETİ VERMEK

Gümüşoluk Kurban Pazarında, her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü ve tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hemşehrilerimizin Kurban Bayramlarını huzur için de geçirmeleri için tüm tedbirleri alıyoruz. Amacımız insanlarımızın sağlıklı, huzur ve güven içinde kurban alışverişlerini kesim işlemlerini yapabilmelerini sağlamak. Kurban Bayramında en iyi şekilde hizmet verecek olan Gümüşoluk Pazar Alanında, hem satıcılarımız hem de kurban alacak ve kesecek olan vatandaşlarımız kurban ibadetlerini güvenli bir şekilde yerine getirebilecek. Kesim işlemleriniz için randevu almakta geç kalmayın’’ dedi.

 

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