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Pursaklar Millet Kıraathaneleri on binlerce gencin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor

Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete açılan Millet Kıraathaneleri on binlerce gencin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.
Pursaklar Millet Kıraathaneleri on binlerce gencin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor

Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete açılan ve ders çalışmak isteyen öğrencilerden kitap okumak isteyen vatandaşlara kadar ilçede her kesime hitap eden Millet Kıraathaneleri büyük ilgi görüyor.

Millet Kıraathanelerinin gençlerin ders çalışma ve kitap okuma alışkanlığına büyük katkı sağladığını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Eğitim alanında Millet Kıraathanelerimiz, ilçemize değer katan alanların başında geliyor. Millet Kıraathanelerimizde gençlerimiz, kitap okuyup bilgi alışverişinde bulunurken, dijital ortam ve kütüphaneler ile doğru bilgiye anında ulaşabiliyor. Bu bakımdan Millet Kıraathanelerini çok önemsiyoruz” dedi.

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2 BİN 500 KİŞİYİ AĞIRLADI

Çetin göreve gelir gelmez hizmete açığı Pursaklar Millet Kıraathanesi 48.898 vatandaşı ağırlarken, Şehir Araştırmaları Kütüphanesi 12.976 kişiyi, Fatih Mahallesi Millet Kıraathanesi 16.510 kişiyi, yakın zamanda hizmete açılan Saray Cumhuriyet Mahallesi Kıraathanesi ise 2500 kişiyi ağırladı. 

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ÜCRETSİZ ÇAY İKRAM EDİLİYOR

Millet Kıraathanelerinde ders çalışmak, araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen tüm vatandaşlara sıcak bir ortam sunulurken, ücretsiz çay ikram ediliyor. Pursaklar Belediyesi tarafından gençlerin kütüphaneler ulaşımını kolaylaştırmak adına mevcut Millet Kıraathanelerine ek olarak Ayyıldız Mahallesi’nde, Mimar Sinan Mahallesi’nde ve Altınova Mahallesi’nde Millet Kıraathanesi yapım çalışmalarına da hızla devam ediliyor.
 

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