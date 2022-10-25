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Pursaklar Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası’na ev sahipliği yapacak

2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvasına ev sahipliği yapacak olan Pursaklar Belediyesi, kasım ayında gerçekleştirilecek turnuva öncesi hazırlıklar devam ediyor.
Pursaklar Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası’na ev sahipliği yapacak

Pursaklar Belediyesi, Türkiye Halter Federasyonu iş birliğinde 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Pursaklar’da düzenlenecek olan ve Ankara’da yapılacak ilk Uluslararası organizasyon olma özelliği taşıyan 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası öncesi hazırlıklara tüm hızıyla devam ediyor. 

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EKİPLERDEN BİLGİ ALDI 

Hazırlıkların devam ettiği Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonunda çalışmaları yerine inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin ve Türkiye Halter Federasyon Başkanı Talat Ünlü, gelinen son nokta hakkında ekiplerden bilgi aldı. 

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TANITIM İÇİN ÖNEMLİ ORGANİZASYON

Uluslararası şampiyona için hazırlıkların titizlikle sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Pursaklar’da yapılacak olan İkinci Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası’nın hazırlıklarını Türkiye Halter Federasyon Başkanı Talat Ünlü ile birlikte yerinde inceledik. Pursaklar’ın tanıtımı açısından çok önemli bir organizasyon” dedi.
 

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