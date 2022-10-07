Pursaklar Projelerini Tanıttı

Pursaklar Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Tam Bana Göre Festivalinde yerini aldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 05-09 Ekim’de Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik yapılan Tam Bana Göre Festivali’nde Pursaklar Belediyesi, ilçeye yapmış olduğu yatırımları tanıtmaya başladı.

ZİYARETÇİLERİNİ KARŞILIYOR

Pursaklar Belediyesi geleceğe damga vuracak olan projeleri şekillendirecek olan gençlere yönelik eğitim verdiği Bilim Pursaklar Atölyeleri ve Deneyap Atölyeleri başta olmak üzere ilçede yapılan tüm yatırımları ele alan tanıtım broşürleri ve tanıtım videoları ile ziyaretçilerini karşılıyor.

ÇOK SAYIDA GENÇ ZİYARET ETTİ

Tam Bana Göre Festivali’nin ilk gününde Bilim Pursaklar ve Deneyap Atölyelerinde robotik kodlamayla ortaya konan icatların sergilendiği Pursaklar Belediyesi Standına Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran ve çok sayıda genç ziyaret etti.

A-2 NUMARALI STANDIMIZA BEKLİYORUZ

Pursaklar Belediyesi olarak eğitim, kültür, sanat, sosyal projeler başta olmak üzere birçok alanda çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Türkiye’ni en büyük gençlik festivali olan Tam Bana Göre Festivalinde Bilim Pursaklar ve Deneyap Atölyelerimizle yerimizi aldık. Tam Bana Göre Festivalindeki standımızı ziyaret etmeye davet ediyorum. A-2 numaralı standımıza bekliyoruz’’ dedi.

