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Pursaklar sokaklarında yenileme çalışmalarına hız verildi

Pursaklar Belediyesi, ulaşım kalitesini artırmak ve araçların trafikteki seyrini daha güvenli hale getirmek için sokaklarda yenileme çalışmalarına hız verdi.
Pursaklar sokaklarında yenileme çalışmalarına hız verildi

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ASKİ tarafından ilçe genelinde alt yapı çalışmalarının tamamlandığı ve aciliyet durumuna göre belirlenen mahallelerde yol yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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ASKİ, EnerjiSA, Telekom ve Başkent Gaz tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan ve büyük tahribata uğramış yollara öncelik veren belediye ekipleri, ilçede tahrip olmuş yolları, sokakların fiziki yapısına göre büyük ilgi gören farklı renk ve motiflerdeki kilitli parke taşları, asfalt ve beton yol çalışmaları ile ilçeye estetik bir görüntü kazandırıyor.

Pursaklar’ın modern yollara kavuşması için yol yapım çalışmalarına ihtiyaç duyulan tüm mahalle ve sokaklarda devam edeceklerini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, Kurum Sokak, Gülben Sokak, Divan Sokak, Nur Sokak, Peker Sokak’taki yol yenileme çalışmalarını bizzat yerinde takip etti.

YENİLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Bugüne kadar 411 sokakta yenileme çalışmalarını tamamladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yol yenileme çalışmalarını önem ve aciliyet sırasına göre değerlendiriyoruz. Hemşerilerimizin daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmeleri için yeni yol açım, asfalt serimi, kilit parke ve beton yol çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hava şartları müsaade ettikçe ihtiyaç dâhilindeki sokaklarımızı kısa sürede tamamlayarak yollarımızı, Pursaklar’a yakışır ve konforlu hale getireceğiz’’ dedi.

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