  • BIST 2.868,44
  • Altın 1031.664
  • Dolar 17.9446
  • Euro 18.5252
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Pursaklar Sünnet Şölende Buluştu

Pursaklar Belediyesi tarafından bu yıl sünnet ettirilen çocuklar için sürprizlerle dolu Sünnet Şöleni düzenliyor.
Pursaklar Sünnet Şölende Buluştu

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ederek her yıl yüzlerce çocuğu sünnet ettiren Pursaklar Belediyesi, Sünnet Şöleni için bütün hazırlıkları tamamladı. Vatandaşların maddi durumlarına bakılmaksızın 218 çocuğun kaydını alan Pursaklar Belediyesi, çocuklar ve aileleri için sihirbaz gösterisi, jonglör gösterisi, kukla gösterisi ve birbirinden sürpriz etkinliklerin hazırlanacağı sünnet şöleni ile unutulmaz anlar yaşatacak.

HEP BİRLİKTE YAŞATACAĞIZ 

Çocukların özel gününü daha da özel kılmak adına tüm vatandaşları sünnet şölenine davet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bu yıl belediyemize kayıt süresi içerisinde sünnet müracaatında bulunan 218 çocuğumuzun sünnet şölenine, tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Çeşitli gösteri ve animasyonların yer alacağı etkinlikte onların mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Yüce Allah, sünnet olan çocuklarımızın düğünlerini de görmeyi nasip etsin" dedi.

NASIL KATILABİLİRİM?

218 çocuğun sevincini hep birlikte yaşamak    isteyen vatandaşlar, Pazar günü saat 18'de Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonuna gelerek, bu büyük heyecana ortak olabilecek.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören’e halk Kütüphanesi: İmzalar atıldı11 Ağustos 2022 Perşembe 05:15
  • 3 yılda 16 köprülü kavşak yapıldı11 Ağustos 2022 Perşembe 04:05
  • Yenimahalle Bergen filmini izledi11 Ağustos 2022 Perşembe 03:00
  • Köse Aşure Dağıttı11 Ağustos 2022 Perşembe 02:23
  • Kreşlere yoğun ilgi11 Ağustos 2022 Perşembe 02:18
  • Haşerelere karşı ilaçlama 11 Ağustos 2022 Perşembe 02:00
  • Kırsal kalkınma desteği 11 Ağustos 2022 Perşembe 01:00
  • Çalışanlara ek zam düzenlemesi 11 Ağustos 2022 Perşembe 00:21
  • Temizlik Takip Sistemi devrede 11 Ağustos 2022 Perşembe 00:19
  • KazanBelNet’e tam not11 Ağustos 2022 Perşembe 00:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti