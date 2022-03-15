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Pursaklar Yaşam Merkezi’ndeki kurslara yoğun ilgi

Pursaklar'da açılan Yaşam Merkezi’nde 7’den 70’e tüm vatandaşların kültürel, bilimsel ve sanatsal kurslar yoğun ilgi görüyor.
Pursaklar Yaşam Merkezi’ndeki kurslara yoğun ilgi

Pursaklar Belediyesi tarafından, her yaştan vatandaşa yönelik, Bilim, Eğitim, Sanat, Kültür alanında bireylerin becerilerinin eğitmenler gözetiminde arttırılması, gelişmelerine olanak sağlamak adına açılan kurslar yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 

Geleceğin sanatçılarının yetiştiği Pursaklar Yaşam Merkezi'nde profesyonel eğitmenler tarafından, gitar, keman, bağlama, piyano, bateri vb. kurslara katılan katılımcılara yönelik yoğun bir ders takvimi ile gelişim sağlamaları amaçlanıyor. 

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‘‘Yaşam Merkezi’mizde sanatsal kurslarımız devam ediyor’’
İlçe sakinlerinin yeteneklerini keşfetme ve geliştirme imkânı sunduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yaşam Merkezi’mizde sanatsal kurslarımız devam ediyor. Çocuklarımız her hafta daha fazla yol kat ediyorlar. Dinlemek çok keyifli. Pursaklar'da sanatın her alanını geliştirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek. Yeni beceriler kazanmak isteyen tüm vatandaşlarımızı, kurslarımıza davet ediyorum’’ dedi.

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