Pursaklar Yaz Spor Okulları'na 2883 öğrenci katıldı

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları projesi kapsamında farklı branşlarda eğitim alan 2883 öğrenci kursları başarıyla tamamladı.

Pursaklar Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Yaz Spor Okulları ile çocukların spor yapabilmeleri ve hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlamaları için sportif aktivitelerle dolu dolu bir yaz dönemi sağladı.

Başarıyla tamamladılar

Profesyonel eğitmenler tarafından, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri, futbol, basketbol, voleybol sporları başta olmak üzere birçok spor dalında verilen eğitimlerle 7-14 yaş aralığındaki 2883 öğrenciye eğitim verilerek, yaz boyunca gelişim sağlayan çocuklar, kurslarını başarıyla tamamladı.