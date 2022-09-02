  • BIST 3.222,74
  • Altın 1001.73
  • Dolar 18.1948
  • Euro 18.0925
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

Pursaklar Yaz Spor Okulları'na 2883 öğrenci katıldı

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları projesi kapsamında farklı branşlarda eğitim alan 2883 öğrenci kursları başarıyla tamamladı.
Pursaklar Yaz Spor Okulları'na 2883 öğrenci katıldı

Pursaklar Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Yaz Spor Okulları ile çocukların spor yapabilmeleri ve hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlamaları için sportif aktivitelerle dolu dolu bir yaz dönemi sağladı. 

2m7a9250.jpg

Başarıyla tamamladılar 

Profesyonel eğitmenler tarafından, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri, futbol, basketbol, voleybol sporları başta olmak üzere birçok spor dalında verilen eğitimlerle 7-14 yaş aralığındaki 2883 öğrenciye eğitim verilerek, yaz boyunca gelişim sağlayan çocuklar, kurslarını başarıyla tamamladı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölbaşı Mogan Gölü'nde helikopterle kurtarma eğitimi gerçekleştirildi02 Eylül 2022 Cuma 00:58
  • Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, Yaz Spor Okulları bünyesinde eğitimlerini tamamladı02 Eylül 2022 Cuma 00:45
  • Pursaklar Belediyesi, Saray Mahallesinde bulunan Atatürk Parkı’nı yeniledi02 Eylül 2022 Cuma 00:38
  • Keçiören Belediyesi Gül Kreş Adası’nın yeni öğrencileriyle birlikte pasta kesti02 Eylül 2022 Cuma 00:22
  • Başkan Altınok: Her biriniz bir Türk bayrağısınız02 Eylül 2022 Cuma 00:16
  • ASKİ Genel Müdürlüğü, yeni yağmur suyu ve pis su hattı yapım çalışmalarını hızlandırdı02 Eylül 2022 Cuma 00:13
  • Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Haymana’da anıldı02 Eylül 2022 Cuma 00:12
  • Yavaş sanayicilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi02 Eylül 2022 Cuma 00:09
  • Sincan Belediyesi hangar yaptırıyor01 Eylül 2022 Perşembe 11:33
  • Başkan Demirbaş: “Yavrularımızın sünnetlerin yapılması için organizasyon yaptık”01 Eylül 2022 Perşembe 00:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti