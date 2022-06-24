  • BIST 2.554,08
  • Altın 991.359
  • Dolar 16.8836
  • Euro 17.8211
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 16 °C
»

Pursaklar yıldız adaylarını seçiyor

Pursaklar Belediye Spor Kulübü, 1 yıl boyunca devam eden Futbol Okuluna gelen çocuklar arasından kulüp altyapısına oyuncu seçimi yapıyor.
Pursaklar yıldız adaylarını seçiyor

Pursaklar Belediye Spor Kulübü, geleceğin futbol yıldızlarını belirlemek ve altyapısını güçlendirmek için bir yıl boyunca eğitim verdiği çocuklar arasından yeni yıldız adaylarını seçiyor. 

Futbol branşında altyapı seçmelerine katılan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, seçmelerde mavi-beyazlı kulübün altyapısında yer alabilmek için mücadele eden geleceğin yıldız adayı çocukları izledi. 

KULÜP ALTYAPISINA OYUNCU SEÇİYORUZ

Gelişim gösterebilecek çok sayıda yetenekli yıldız adayının yer aldığı seçmelerde başarılı sporcuları alt yapılarına dâhil ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘12 ay boyunca devam eden Pursaklar Belediye Spor Kulübü Futbol Okulumuza gelen çocuklar arasından kulüp altyapısına oyuncu seçiyoruz. Bende bugün geleceğin futbol yıldızlarının antrenmanını izledim. Tesislerimizde yapılan seçmeler sonunda yetenekli ve başarılı olan sporcuların değerlendirmeye alarak teknik heyetin raporu ile altyapı takımlarımıza katacağız’’ dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaz okulundan renkli görüntüler25 Haziran 2022 Cumartesi 02:16
  • Gölbaşı Türkiye Kupası'na hazır25 Haziran 2022 Cumartesi 02:08
  • Sadakati Türk milletine ait olsun25 Haziran 2022 Cumartesi 01:45
  • Çubuk'ta doğalgaz çalışması25 Haziran 2022 Cumartesi 01:30
  • Sağlık merkezine kavuştular25 Haziran 2022 Cumartesi 01:15
  • Çiçek takası uygulaması25 Haziran 2022 Cumartesi 01:00
  • Pursaklar’ın Dedeleri milletin evinde24 Haziran 2022 Cuma 03:50
  • Obezite Kampı başladı24 Haziran 2022 Cuma 03:45
  • Köylere doğalgaz seferberliği24 Haziran 2022 Cuma 03:30
  • YKS stresini attılar24 Haziran 2022 Cuma 03:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti