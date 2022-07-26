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Pursaklar'a Bisiklet Yolu

Pursaklar Belediyesi, Endemik Vadi'den Saray Mahallesine uzanan ilçenin en uzun yürüyüş ve bisiklet yolu için çalışmalara hızla devam ediyor.
Pursaklar'a Bisiklet Yolu

İlçenin yaşama kalitesin artıracak projeleri hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, Endemik Vadi'nin içinden başlayarak, Saray Mahallesine kadar devam eden ve gidiş dönüş 2 bin 200 metre uzunluğu ile ilçenin en uzun yürüyüş ve bisiklet yolu unvanına sahip olacak alanda çalışmalar soluksuz devam ediyor. 

En kısa sürede çalışmaları tamamlayacaklarını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, ilgili birim müdürleriyle birlikte yürüyüş ve bisiklet yolunda incelemelerde bulundu. 

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HİZMETE SUNACAĞIZ 

İlçenin gelişimi, değişimi ve dönüşümü için çalışmalara devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "En uzun yürüyüş ve bisiklet yolu yapım çalışmalarımızı yerinde inceledim. Burada yapacağımız peyzaj düzenlemeleriyle aydınlatma, ağaçlandırma ve oturma alanlarıyla Pursaklar halkının yeni yaşam alanı haline dönüştürüyoruz. Sonuna geldik, en kısa zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İlçemize değer katacak, bakanlara kendini hayran bırakacak bir yer haline dönüştürmek için var gücümüzle çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz" dedi.
 

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