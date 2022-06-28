Pursaklar'a mini golf sahası

Sporseverlerin keyif dolu vakit geçirebileceği alanları çoğaltmak için yoğun çalışma yürüten Pursaklar Belediyesi, ilçeye yeni bir soluk kazandıracak olan Mini Golf Sahası yapım çalışmalarına hızla devam ediyor.

Sosyal, kültürel projelerle ilçe halkına en iyi hizmeti sunmaya çalışan Pursaklar Belediyesi, vatandaşların yaşam standartlarını en yükseklere çıkarmak amacıyla sportif alanda ilçeye yeni bir hava katacak olan Mini Golf Sahasının yapım çalışmalarına devam ediyor.

350 metre kare kapalı ve 1300 metre kare açık alanda kurulan 13 atışlık Mini Golf Sahasında, stresli bir günün ardından vatandaşlar yeşille iç içe bir alanda spor yapabilmenin keyfine varırken, profesyonel antrenörler eşliğinde Mini Golf hakkında gerekli bilgi birikimine de sahip olacak.

BOŞ ZAMANLAR SPORLA DEĞERLENECEK

Sporun her dalını ilçe halkı arasında yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Sporun farklılığını yaşamak adına ilçemizde mini bir golf sahası oluşturuyoruz. Hemşehrilerimizin boş zamanlarını sporla değerlendirmeleri konusuna büyük önem veriyoruz. Herkesin rahatlıkla oynayabildiği, rahatlıkla ulaşabildiği bir spor dalı haline getirmeyi amaçlıyoruz. Kısa süre içerisinde yapım çalışmalarını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.