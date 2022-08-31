  • BIST 3.171,21
  • Altın 999.665
  • Dolar 18.1886
  • Euro 18.2756
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Pursaklar'da 100.yıl coşkusu konserle yaşandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100.yıl dönümü Pursaklar Belediyesi tarafından Selçuklu Kent Meydanında düzenlenen konser programıyla büyük bir coşku ile kutlandı.
Pursaklar'da 100.yıl coşkusu konserle yaşandı

Pursaklar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100.yıl coşkusunu 7’den 70’e  tüm ilçe sakinlerine yaşatmak için Selçuklu Kent Meydanında konser programı düzenledi. Pursaklar Belediyesi tarafından organize edilen konserde ilk olarak halk gösterileri düzenlendi. Gösterilerin ardından sahneye çıkan Ozan Ahmet Taşkın’ın seslendirdiği ezgileri ile coşku yükselirken, ünlü şarkıcı Azerin'in sahneye çıkması ile birlikte ise ilçe sakinleri unutulmaz bir 100.yıl gecesi yaşadı. 

2-205.jpg
Hemşehrilerimize teşekkür ediyorum 


Zafer Bayramının 100’üncü yıl coşkusunu tüm Pursaklar halkı ile birlikte doyası yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Bugün, Büyük Zafer’in 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugünde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kez daha dünyaya haykırıyoruz. Bizler, dün olduğu gibi bugün de bağımsızlığımıza aynı inanç ile gönülden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bu duygularla, tüm hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Kültür ve sanatın kalbi Pursaklar’da muhteşem bir gece yaşatan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.’’ dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahale’de 100. Yıl coşkusu Zafer konserle kutlandı31 Ağustos 2022 Çarşamba 01:33
  • Mamaklılar Büyük Zafer'in yüzüncü yılını Mustafa Yıldızdoğan ile kutladı31 Ağustos 2022 Çarşamba 01:20
  • Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri Üyeler Arası Spor Turnuvası düzenleniyor31 Ağustos 2022 Çarşamba 01:17
  • Sincan Erman Ilıcak Fen Lisesi yeni eğitim dönemine hazır31 Ağustos 2022 Çarşamba 01:13
  • Batıkent’te düzenlenen konser renkli görüntülere sahne oldu30 Ağustos 2022 Salı 01:24
  • Çetin: “Parklarımızı baştan sona yeniliyoruz’’30 Ağustos 2022 Salı 01:19
  • Başkan Fethi Yaşar: "Esnafımıza sahip çıkmak görevimiz"30 Ağustos 2022 Salı 01:14
  • Sincan Belediyesi ilçeye 5 yeni Gençlik Merkezi kazandırdı30 Ağustos 2022 Salı 01:06
  • Başkan Altınok: "Ülke olarak tarım planlamamızı iyi yapmalıyız"30 Ağustos 2022 Salı 00:25
  • Altındağ Yıldıztepe’ye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapılıyor29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti