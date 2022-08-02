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Pursaklar'da 70 bin ağaç fidanı dikildi

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği programla Pursaklar’da 70 bin ağaç fidesi, toprakla buluştu.
Pursaklar'da 70 bin ağaç fidanı dikildi

Pursaklar'da orman varlığını artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla kuraklığa dayanıklı ağaçlardan oluşan 70 bin ağaç fidesi, toprakla buluştu. Etkinlik kapsamında düzenlenen programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. 

DAHA YEŞİL PURSAKLAR 

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin,  olarak yeşillendirme çalışmalarına büyük önem verdiklerini, yeşil alanların korunmasına da hassasiyet gösterdiklerini söyledi. 

Çetin, “Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ağaç fidesi dikimi programına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Ankara Valimiz Vasip Şahin ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile katıldık. Gerçekleştirilen etkinlikle 70 bin ağaç fidesini yarınlara nefes olması için toprakla buluşturduk. Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Pursaklar daha yeşil bir Türkiye anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz’’ dedi.
 

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