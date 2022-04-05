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Pursaklar'da ağaçlar zarar görmeden sökülüp yeni yerlerine dikiyor

Pursaklar Belediyesi, ağaçların zarar görmemeleri için kökleri ile birlikte yerlerinden söküp, ilçe merkezinde uygun görülen farklı noktalara taşıyarak, yeni yerlerine dikiyor.
Pursaklar'da ağaçlar zarar görmeden sökülüp yeni yerlerine dikiyor

Pursa277670188_3636959863197306_3132683651464943044_n.jpglar Belediyesi, ağaç söküm ve taşıma makinasıyla yaptığı işlemlerle ağaçların en ufak zarar görmeden yerlerinden çıkararak, ilçeye nefes olmaya devam edebilmeleri için yeni yerlerine taşıyor. 
Ağaçlara herhangi bir zarar gelmemesi için dikkatli bir çalışma yürüten ekipler, doğayı korumak ve geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için ağaçları hasarsız bir şekilde ilçenin farklı noktaların götürerek dikimini gerçekleştirdi.  

 

‘‘Çevreci bir anlayışla hareket ediyor, hiçbir ağaca zarar vermiyoruz’’
Doğayı yaşatmak için her alanda çalışmalarına devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Çevreci bir anlayışla hareket ediyor, hiçbir ağaca zarar vermiyoruz. Yapmış olduğumuz taşıma işlemleriyle tek bir ağacın bile yok olmasına izin vermiyoruz. Yeşil dokuyu hem koruyor, hem de yenilerini eklemek için büyük çaba sarf ediyoruz. Ağaçlarımızın yeni yerlerinde bizlere nefes olabilmeleri için çalışmalarımızı aynı hassasiyetle devam edeceğiz’’ dedi.

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