Pursaklar'da atık toplayıcıları kayıt altına alınıyor

Pursaklar Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kâğıt, plastik, metal, cam gibi ambalaj atıklarını toplayan bağımsız atık toplayıcılarını kayıt altına almaya devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın gönderdiği "Atık Toplayıcıları" konulu genelge kapsamında atık toplayan kişileri sisteme kaydederek, Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartlarını teslim ediyor.

KİMLİK KARTLARI TESLİM EDİLDİ

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kâğıt, plastik, metal, cam gibi ambalaj atıklarını toplayarak geri dönüşüme büyük katkı sunan Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcılara kimlik kartlarını teslim etti. Bağımsız Atık Toplayıcılarını, Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı vererek resmi kayıt altına aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Atık toplayıcılığı faaliyeti yürütecek olan 18 yaş üzerindeki vatandaşların Pursaklar Belediyesi’ne gelerek, T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgileriyle başvurabilirler’’ dedi.

