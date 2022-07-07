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Pursaklar’da bayram temizliği

Pursaklar Belediyesi, Kurban Bayramına sayılı günler kala tüm mahallelerde genel temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Pursaklar’da bayram temizliği

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda Kurban Bayramını geçirebilmeleri amacıyla ilçe genelinde başlatılan temizlik seferberliği başlattı.
Günün erken saatleri ile birlikte ilçenin dört bir yanına dağılan Belediye ekipleri, sokakların temiz tutulması için çalışmalarını yürütürken, bir yandan da bayram günlerinde kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar için mezarlıkları titizlikle temizleyerek daha sağlıklı bir hale getirdi.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI 

Pursaklar’da köşe bucak her yerin titizlikle temizlendiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte temizlik çalışmalarımızı hızlandırdık. Halk sağlığını göz önünde bulunduran ekiplerimiz, hemşehrilerimizin kurban ibadetini sağlıklı ortamlarda gerçekleştirebilmeleri için mahallelerimizi köşe bucak, temizliyoruz. Kurban Bayramı boyunca hemşehrilerimizin sağlığı, huzuru ve mutluğu için yoğun mesai harcamaya devam edeceğiz’’ dedi.
 

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