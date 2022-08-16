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Pursaklar'da boş duvarlar boyanıyor

Pursaklar Belediyesi, ilçedeki boş duvarları boyayarak, sanat galerisi haline dönüştürüyor.
Pursaklar'da boş duvarlar boyanıyor


İlçedeki gri duvarları daha estetik, daha güzel, daha rengârenk bir görünüme kavuşturmak için kent estetiğine yönelik çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, boş duvarları ilçeye özgü resimlerle süslüyor.

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Boş duvarlara hünerli eller
Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalarla resim çizmeye hazır hale getirilen duvarlar, ressamların ellerinden çıkacak olan çalışmalarla bir sanat galerisi haline dönüşüyor. Bu kapsamda ilçe duvarlarında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, duvarları resimlerle süsleyerek, ilçeye daha estetik bir görüntü kazandırdıklarını belirtiyor.
“Çehresini değiştiriyoruz”
Başkan Çetin sözlerini şöyle sürdürüyor; ‘‘Pursaklar’ı daha modern ve daha estetik bir hale getirebilmek için tüm ekibimizle hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Usta ellerimizin ince dokunuşlarıyla sanatı hemşehrilerimizin ayağına getiriyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla duvarlardaki grileşmenin verdiği soğuk görüntüyü ortadan kaldırıyoruz. Sanatsal ve estetik dokunuşlarla Pursaklar'ın çehresini değiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz’’ 


 

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