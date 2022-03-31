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Pursaklar'da deforme olan parklar yenileniyor

Pursaklar Belediyesi, deforme olan parkları baştan sona yeniliyor.
Pursaklar'da deforme olan parklar yenileniyor

Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan da mevcut parklarda yenileme çalışmalarına devam ediyor. 

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yeşille iç içe, ferah bir alana sahip olacak olan Şehit Salim Akgül Parkı’nda devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden gelinen son nokta hakkında bilgi aldı. 

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‘‘Aileler keyifli vakit geçirsin, ilçemiz nefes alsın’’
Vatandaşların daha modern parklarda dinlenebilmeleri için mevcut parkları baştan sona yenilediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Zaman içerisinde ömrünü tamamlayan parkları ve yeşil alanları yenilenerek hemşehrilerimizin hizmetine yeniden kazandırıyoruz. Çocuklarımız için kullanışlı parklar, oyun grupları yapımına hızla devam ediyoruz. Aileler keyifli vakit geçirsin, ilçemiz nefes alsın anlayışıyla hareket ederek, elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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