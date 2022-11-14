Pursaklar’da dikey bahçe projeleri hayata geçti

Pursaklar Belediyesi, kent estetiğine yeni bir renk katacak olan dikey bahçe projesini hayata geçirdi.
GÖRSEL ZENGİNLİK
Pursaklar Belediyesi, mevcut yeşil alanını muhafaza ederek yenilediği Fatih Parkı'nın gri duvarlarının nefes alması amacıyla dikey düzlemde topraksız olarak canlılığını koruyan dikey bahçeler ile ilçenin temiz havasına katkı da bulunacak. Belediye ekiplerince tamamlanan çalışmaları inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, dikey bahçelerin Pursaklar'a hem yeni nefes katacağı hem de farklı renk tonlarıyla ilçeye görsel zenginlik kazandıracağını söyledi.
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