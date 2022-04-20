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Pursaklar'da Ekmekler Mahalle Fırınlarında Pişecek

Kırsal mahallelere yönelik gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımlarla adından söz ettiren Pursaklar Belediyesi, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için fırın yapım çalışmalarına devam ediyor.
Pursaklar'da Ekmekler Mahalle Fırınlarında Pişecek

Merkez ve kırsal mahallerde yapmış olduğu yatırımlarla vatandaşların büyük teveccühünü kazanan Pursaklar Belediyesi, vatandaşların gönül rahatlığıyla ortaklaşa kullanabileceği fırınların yapım çalışmalarına devam ediyor. 
Pursaklar Belediyesi tarafından yapımına devam edilen fırınlar, mahalle sakinlerinin ekmek ve çörek yapımı başta olmak üzere bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerde geniş katılımlı toplantılarda birbirinden lezzetli yemeklerin yapımında vatandaşların imdadına yetişecek. 

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Fırın yapım çalışmalarından dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden mahalle sakinleri, Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin aracılığıyla, Başkan Ertuğrul Çetin’e teşekkürlerini iletti.

‘‘Tek seferde onlarca ekmeğin pişirileceği fırınlar, mahalle sakinlerimizin işini oldukça kolaylaştıracak’’
Yapımı devam eden fırınlarda ilgili kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Kırsal mahallerimize yapımına devam ettiğimiz tek seferde onlarca ekmeğin pişirileceği fırınlar, mahalle sakinlerimizin işini oldukça kolaylaştıracak. Ayrıca Mahalle sakinleri arasındaki bağı daha da güçlendirme imkânı sağlarken, komşular arası paylaşım duygusunu da artıracak. Fırınlarımızın yapım çalışmalarını en kısa zamanda tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.

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