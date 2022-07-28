Pursaklar’da Fark Sokaklarda

Pursaklar Belediyesi, ulaşım kalitesini artırmak ve araçların trafikteki seyrini daha güvenli hale getirmek için sokaklarda, yol yenileme seferberliğine hızla devam ediyor.

İlçeye hizmet yolunda her günü bir fırsat bilerek yol yenileme seferberliğine hızla devam eden Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin birçok noktasında asfalt, kilit parke taşı ve beton yol çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

DAHA KONFORLU OLACAK

Yol yenileme çalışmalarını bizzat yerinde takip eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ASKİ, EnerjiSA, Telekom ve BaşkentGaz tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan ve büyük tahribata uğramış yollara öncelikli olarak Pursaklar’ın dört bir yanını konforlu, estetik ve modern yollarla buluşturacaklarını söyledi. Çetin, ‘‘Pursaklar’a yakışır ve konforlu hale getireceğiz’’ dedi.

