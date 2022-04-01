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Pursaklar’da fidanlar toprakla buluştu

Pursaklar’da öğrenciler, Karabağ Parkı ve okul bahçelerinde gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliği kapsamında ağaç fidanlarını, toprakla buluşturdu.
Pursaklar’da fidanlar toprakla buluştu

Pursaklar Belediyesi, baharın gelişiyle, doğa ve yeşile dikkat çekmek amacıyla Nezaket Okulu eğitmenleri ve minik öğrenciler. ağaç dikme etkinliği gerçekleştirdi.

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Nezaket Okullarında gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliğinde minik öğrenciler aileleri ile birlikte, doğa ile tanışmanın mutluluğuna varırken, doğaya yeni bir ağaç kazandırmanın mutluluğunu ve keyfini yaşayarak geleceğe yatırım yaptı.

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‘‘Büyüğümüzden küçüğümüze Pursaklar halkı olarak, ilçemizin her karış toprağını ağaçlandırmaya büyük önem veriyoruz’’
Çocukların diktikleri fidanların kendileri ile birlikte büyüyeceğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Büyüğümüzden küçüğümüze Pursaklar halkı olarak, ilçemizin her karış toprağını ağaçlandırmaya büyük önem veriyoruz. Nezaket okulu eğitmenlerimizde gerçekleştirmiş oldukları etkinliklerle çocuklarımıza, toprak ve ağaç sevgisini aşılıyor. Öğrencilerimizin, çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Pursaklar anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

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