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Pursaklar'da Hasat Sevinci

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, tarlalarda hasat yapmaya başlayan çiftçileri ziyaret etti.
Pursaklar'da Hasat Sevinci

Tüm ülkeler için insanların temel ihtiyaçlarının karşılamasında yaşamsal öneme sahip olan tarım ürünlerinin hasadının başladığı bu günlerde Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çiftçilerin hasat sevincine ortak oldu. Kırsal Mahallelerde hasat işlemleri devam ederken çiftçilerle bir süre sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, çeltik tanelerini inceleyerek, biçerdöverin bu seneki mahsul hasadını izledi.

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BEREKETLİ OLSUN 

Çiftçilerin bir yılın emeğini hasat ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Kavurucu sıcağın altında helalinden üretmiş oldukları ürünlerin hasadını yapmaya çalışan hemşehrilerimize kolaylıklar diliyorum. Hayırlısıyla çiftçilerimiz ürünlerini ambarlarına kazasız belasız katmasını temenni ediyorum. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Hasadınız bereketli olsun. Çalışan, üreten, alın teri döken herkese selam olsun’’ dedi.
 

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