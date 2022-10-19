Pursaklar’da Kedi Parkı vatandaşların kullanımına sunuldu

Kent estetiğine ve yeşil alan çalışmalarına büyük önem veren Pursaklar Belediyesi, Kedi Sülieti ile dikkat çeken Kedi Parkı vatandaşların kullanımına sundu.

İlçedeki yaşam kalitesinin her geçen gün daha iyi bir noktaya ulaşması için projelerini bir bir hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, Kavacık yolu üzerindeki yapım çalışmalarını tamamladığı Kedi Sülietli Parkı hizmete açtı.

YENİ UĞRAK NOKTASI

Dinlenme alanları, yürüyüş yolu, oyun grupları, spor alanları ve yeşille çepeçevre kuşatılan alanları ile küçük büyük fark etmeksizin her yaştaki vatandaşa hitap eden Kedi Parkı, ilçe sakinlerinin yeni uğrak noktalarının başında gelecek.

YEŞİL PURSAKLAR HEDEFİ

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Yeşile önem veriyor ve yeşil alan miktarını artırma gayretimizi sürdürüyoruz. Bir yandan ilçemizin çehresini değiştiriyor, diğer yandan da ihtiyaç ve özlem duyulan hizmetleri hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Ailelerimiz keyifli vakit geçirsin, ilçemiz nefes alsın anlayışıyla hareket ederek, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”dedi.