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Pursaklar'da park ve yeşil alanlarda bakım, onarım çalışmalarını yoğunlaştı

Pursaklar Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların uğrak yerlerinin başında gelen park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Pursaklar'da park ve yeşil alanlarda bakım, onarım çalışmalarını yoğunlaştı

Sıcaklıkların yüksek seyretmesiyle birlikte özellikle hafta sonları parklara yoğun ilgi gösteren vatandaşların bakımlı, güvenli ve temiz bir çevrede dinlenebilmeleri ve çocukların neşe içerisinde oyunlar oynayabilmeleri için Pursaklar Belediyesi, bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Kapsamlı bir çalışma takvimi hazırlayan Pursaklar Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve düzenli bir ortamda zaman geçirmeleri için park ve bahçelerde deforme olan bank-çardaklarda geniş çaplı bakım-onarım çalışması yürütüyor.

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‘‘Yeşil alanlarda ve parklarda bulunan dinlenme alanlarını her an kullanıma hazır hale getiriyoruz’’
Yaz aylarında sıklıkla kullandığı bankları ve çardakları kış aylarında da ihmal etmediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Her yaş gurubunun güzel vakit geçirebileceği şekilde düzenlemiş olduğumuz parklarımızdan vatandaşlarımızın daha verimli yararlanabilmeleri için kamelyalar, banklar ve oyun gruplarımızı tamir ediyor veya yenileriyle değiştiriyoruz. Oyun parklarını yenilemekte ki amacımız, çocuklarımızın oyun alanlarında, sağlıklı ve güvenli bir şekilde vakit geçirmelerini sağlamaktır. Yeşil alanlarda ve parklarda bulunan dinlenme alanlarını her an kullanıma hazır hale getiriyoruz. Çocuklarımız ve hemşerilerimizin park ve bahçelerde, daha güzel vakit geçirebilmeleri için aralıksız çalışmalarımız devam edecek’’ dedi.

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