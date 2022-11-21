Pursaklar’da pazartesi pazar alanı yükseliyor

Pazartesi Pazar Alanını kapalı hale getirerek mevsim şartlarına uygun hale getiren Pursaklar Belediyesi, yeni pazar alanına, yeni sosyal tesis alanları inşa ederek vatandaşların kullanımına açmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

İlçenin her bir yanında çalışmalarını sürdürerek yeni bir sosyal alanı vatandaşların hizmetine kazandıran Pursaklar Belediyesi, vatandaşların pazar ihtiyaçlarını temiz, hijyenik ve sağlıklı ortamlarda yapabilmeleri için mevcut Pazartesi Pazar alanını sıfırdan yeniliyor.

DENETİMDE BULUNDU

Her an sahada yer alarak çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, üst kısmının kapatıldığı ve sportif ve sosyal alanları da içerecek olan Pazartesi Pazar Alanındaki çalışmaları inceleyerek denetimlerde bulundu.

HİZMETE SUNMAYI PLANLIYORUZ

Mevcut Pazar alanının üstü kapatılırken, sosyal donatı alanları ile de vatandaşlara hizmet edeceğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, “Yapım çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak, mahalle halkının hizmetine sunmayı planlıyoruz’’ dedi.

