Pursaklar'da Ramazan Eğlenceleri düzenlenmeye başlandı

Pursaklar Belediyesi tarafından, eski ramazan gecelerinin yaşatılması amacıyla, Yaşam Merkezinde 7'den 70'e herkese hitap eden Ramazan Eğlenceleri düzenlenmeye başlandı.

Pursaklar Belediyesi, 2 yıllık pandemi döneminin ardından dolu dolu bir Ramazan Eğlenceleri programıyla vatandaşlarının karşısına çıktı. 7’den 70’e tüm ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiği Ramazan Şenlikleri, Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezinde start verdi.

‘‘Bütün gayretimiz çocuklarımıza gelenek, kültür ve dinlerini sevdirmek’’

Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Binlerce çocuğun yüzünde mutluluk ve hafızalarında kalıcı olacak olan Muhteşem bir Ramazan akşamı oldu. Bütün gayretimiz çocuklarımıza gelenek, kültür ve dinlerini sevdirmek. Toplumların var olmasında büyük bir önemi olan örf ve adetlerin gelecek nesillere taşınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kadir Gecesi'ne kadar tüm eğlencesiyle Pursaklar Yaşam Merkezinde Ramazan etkinliklerimize bütün hemşehrilerimizin katılımlarını bekliyorum dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Ramazan etkinliklerinin ilk gününde; Kur’an-ı Kerim Tilaveti, Asım Akkuş Konseri, Karagöz-Hacivat gösterisi, sihirbaz şov, kukla gösterisi, Yaren Evi Ramazan sohbetleri-fasıl, eğlenceli yarışmalar düzenlenirken, çeşitli hediyeler verildi.

Ramazan ayının manevi ikliminin doruklarına kadar hissedildiği programda, ilçe sakinleri kendi ilgi alanına göre hazırlanan birbirinden güzel ve özel etkinliklere katılma fırsatı bulurken, çocukların da doyasıya eğlendiği oyunlar ve yarışmaların yapıldığı Ramazan eğlenceleri, her akşam farklı gösterilerle vatandaşların ilgisini üzerine çekmeye devam edecek.

Gerçekleştirilen Ramazan etkinliklerinde, Hanım Evleri Standı, Ebru Standı, Cam Üfleme Sanatı, Kaligrafi Sanatı, Çömlek Sanatı, Sinema Salonu Çizgi film Gösterisi, Gölge Oyunu, Çocuk Tiyatrosu, Ressam Atölyeleri, Yüz Boyama, Sihirli Kumlar Atölyeleri ve pek çok oyun alanları da her gün vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.