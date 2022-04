Pursaklar'da Ramazan etkinlikleri düzenleniyor

Pursaklar Belediyesi, her akşam 7'den 70'e tüm vatandaşlara yönelik Ramazan eğlencelerine, hız kesmeden devam ediyor.

Ramazan ayını 7'den 70'e herkese hissettirebilmek amacıyla Pursaklar Belediyesi, Yaşam Merkezinde birbirinden güzel etkinliklerle, ilçe halkına keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi'nin ilahi, ezgi söyleşi ve şiir naat dinletisi, semazen gösterisi, aşuk maşuk gösterisi, çizgi film gösterisi, orta oyunu, kavuklu pişekar, kukla gösterisi, sihirli kum atölyesi, ney dinletisi, ramazan sohbetleri, ferfene, halk oyunları gösterisi ve konserler başta olmak üzere düzenlediği etkinlikler, ilçe halkının yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.

Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce organize edilen Ramazan Eğlencelerinde çocuklar çocuk olmanın tadına varırken, büyükler de etkinliklere katılarak Ramazan ayının tadını çıkarıyor.

‘‘Ramazan ayının huzurunu, bereketini, heyecanını ve coşkusunu Pursaklar halkıyla hep birlikte yaşıyoruz.’’

Her akşam her yaştan vatandaşa hitap eden özel programlar düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ramazan ayının huzurunu, bereketini, heyecanını ve coşkusunu Pursaklar halkıyla hep birlikte yaşıyoruz. Görüyoruz ki hemşehrilerimiz, pandemi döneminin ardından kültürel etkinliklere katılmayı çok özlemişler. Binlerce çocuğumuzun ve ailelerinin yüzlerindeki mutluluk, hafızalarda kalıcı olacak. İlçemize her gün ayrı bir renk katan etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum’’ dedi.