Pursaklar'da ramazan etkinlikleri gösterilerle sona erdi

Pursaklar Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca Yaşam Merkezi’nde düzenlenen ve ilçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, muhteşem gösterilerle sona erdi.

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen yaklaşık bir ay boyunca çekim merkezi haline gelen Yaşam Merkezinde, iftardan sonra vatandaşların eğlenmek için akın ettiği, aynı zamanda çay ve şerbet gibi içeceklerin de ikram edildiği Ramazan Etkinlikleri, Kur’an-ı Kerim tilaveti, Halk Oyunları gösterisi, Tasavvuf Musikisi Gençlik Korosu ve çeşitli oyunlar ile sona erdi.

Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce organize edilen ve 7’den 70’e tüm ilçe halkının yoğun ilgisini çeken Ramazan Eğlencelerinde, çocuklar çocuk olmanın tadına varırken, büyükler de etkinliklere katılarak Ramazan ayının tadını doyasıya çıkardı.

‘‘Binlerce çocuğumuzun yüzünde mutluluk ve hafızalarında kalıcı olacak olan Muhteşem bir Ramazan ayı geçirdik’’

Ramazan ayının huzurunu, bereketini, heyecanını ve coşkusunu Pursaklar halkıyla hep birlikte yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Belediyesi geleneksel Ramazan Etkinlikleri kapsamında 19 gün boyunca hemşehrilerimize yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler başta olmak keyifli ve eğlenceli programlar düzenledik. Ramazan ayı boyunca düzenlediğimiz etkinliklerle, hemsehrilerimize ve çocuklarımıza unutulmaz bir Ramazan ayı yaşattık. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve tüm hemşehrilerime bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Toplumların var olmasında büyük bir önemi olan örf ve adetlerin gelecek nesillere taşınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.