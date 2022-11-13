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Pursaklar’da Sirkeli Mahalle Konağı Yükseliyor

Vatandaşların kültürel ve sosyal yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, geçtiğimiz günlerde temelini attığı Sirkeli Mahalle Konağı’nın yapımı sürüyor.
Pursaklar’da Sirkeli Mahalle Konağı Yükseliyor

Vatandaşlar tarafından taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, açık alan spor aletleri,  çocuk oyun alanı, kına, toplantı, asker uğurlama ve özel programlarda kullanılması için iki ayrı salon konsepti ile Pursaklar Belediyesi tarafından inşa edilmeye başlanan Sirkeli Mahalle Konağı’nın yapım çalışmaları hızla devam ediyor. 

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HER GÜN YENİ PROJE

Her gün yeni bir projeyi hayata geçirerek vatandaşların hayatına dokunan Ertuğrul Çetin, Altınova ve Karşıyaka Mahalle Konakları’nın hizmete açılmasının ardından büyük bir hızla devam eden Sirkeli Mahalle Konağı’ndaki çalışmaları yakından takip ederek, ekiplerden gelinen son nokta hakkında bilgi aldı. 
 

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