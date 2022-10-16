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Pursaklar'da Sirkeli Mahalle Konağı’nın temeli atıldı

Vatandaşların sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sunmak amacıyla her gün yeni bir projeye imza atan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Sirkeli Mahalle Konağı’nın temelini attı.
Pursaklar'da Sirkeli Mahalle Konağı’nın temeli atıldı

Geçtiğimiz yıllarda Karşıyaka ve Altınova’ya Mahalle Konakları kazandıran Pursaklar Belediyesi, ilçeye kazandırılacak olan Sirkeli Mahalle Konağına temel atma töreni gerçekleştirildi. 

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Temel atma törenine Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları, Sirkeli Yeşilova Mahalle Muhtarı Selahattin Kökyay, Sirkeli Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Yavuz Balcı ve mahalle sakinleri yoğun bir katılım sağladı. Belediye tarafından inşa edilecek olan Sirkeli Mahalle Konağı, vatandaşlar tarafından taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, asker uğurlama ve hanımların özel günlerde kullanılması planlanıyor. 
 

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