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Pursaklar’da ücretsiz sünnet şöleni başladı

Pursaklar Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği ücretsiz toplu sünnet şöleni için kayıtlar başladı.
Pursaklar’da ücretsiz sünnet şöleni başladı

Vatandaşların maddi durumlarına bakılmaksızın kayıtlarını almaya başlayan Pursaklar Belediyesi, sünnet ettirilen çocuklar ve aileleri için hazırlayacağı sünnet şöleni ile de hemşehrilerine unutulmayacak anlar yaşatacak.

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‘‘Amacımız ailelere olsa katkı sağlamak’’
Yüzlerce çocuğun heyecanına ortak olacaklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Sosyal belediyecilik anlayışıyla Pursaklar’da ikamet eden hemşehrilerimizin çocuklarını sünnet ettiriyoruz. Amacımız ailelere küçükte olsa katkı sağlamak, çocuklarımızın bu özel gününü daha da özel kılmak. Sünnet olacak çocuklarımıza şimdiden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Anne ve babaları da inşallah yavrularının mürüvvetlerini de görürler’’ dedi. 

Nasıl Kayıt Olunur? 
Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler başvurularını 1 Haziran-15 Haziran tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular, belediyenin 0 (312) 551 97 41 /97 45 numaralı telefonundan ya da Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı’ndan yapılabilecek.

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