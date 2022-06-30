  • BIST 2.405,36
  • Altın 969.372
  • Dolar 16.6851
  • Euro 17.476
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 18 °C
»

Pursaklar'da üretim seferberliği

Pursaklar Belediyesi’ne ait arazilerde üretim seferberliği başlatan Başkan Ertuğrul Çetin, tarım projeleri kapsamında nohut ve mercimek ekiminin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.
Pursaklar'da üretim seferberliği

İlçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak, sağlıklı nesiller ve sağlıklı yarınlar için organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek olmak, vatandaşları ata tohumuna teşvik etmek için önemli çalışmalara imza atan Başkan Ertuğrul Çetin, belediyeye ait arazilere ekimini yaptıkları nohut ve mercimek tarlalarında incelemelerde bulundu.

Nohut ve mercimek ekiminin gerçekleştirildiği arazilerde nohut ve mercimek fidelerinin gelişimlerini inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, tamamen doğal ortamda, doğal koşullarda ve doğal katkılarla ürünlerin elde edileceğini ifade etti.

Ekelim, biçelim geleceğe güvenle ilerleyelim

Tarıma, üretime, üreticiye büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Boş arazilerimize, nohut ve mercimek ektik. Hasat sonrası elde edeceğimiz ürünleri Aşevimizde değerlendirerek, afet bölgelerinde, Dede-Torun evlerimizdeki büyüklerimize, evinde yemek yapamayan ihtiyaç sahiplerine, sabah işe yetişmeye çalışanlara, Kütüphanedeki gençlerimize ikram edeceğiz. Ekelim, biçelim geleceğe güvenle ilerleyelim’’ dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölbaşı'nın en güzel kurbanlığı seçilecek30 Haziran 2022 Perşembe 04:50
  • Mamak'a savunma sanayi müjdesi30 Haziran 2022 Perşembe 03:30
  • Temiz çevre sağlıklı Pursaklar30 Haziran 2022 Perşembe 02:56
  • Atıklardan balık heykeli yapıldı30 Haziran 2022 Perşembe 02:53
  • ABB sel bölgesi Kastamonu'da30 Haziran 2022 Perşembe 02:45
  • Kaçak kesimin cezası belli oldu30 Haziran 2022 Perşembe 02:33
  • Anlamlı kampanya30 Haziran 2022 Perşembe 02:27
  • Beypazarı'nda Ankarakart dönemi30 Haziran 2022 Perşembe 01:00
  • Başkentliler güne sporla başlıyor30 Haziran 2022 Perşembe 00:45
  • Devralıp turizme kazandırcağız30 Haziran 2022 Perşembe 00:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti