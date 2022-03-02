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Pursaklar'da yeni Naim Süleymanoğulları yetişiyor

Pursaklar Belediyesi, yetenekli gençleri keşfederek Pursaklar Belediye Spor Kulübü çatısı altında yeni Naim Süleymanoğullarını yetiştiriyor
Pursaklar'da yeni Naim Süleymanoğulları yetişiyor

İlçede Kasım ayında çok sayıda ülkenin katılım sağlayacağı 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nı Türkiye Halter Federasyonu iş birliğinde düzenleyecek olan Pursaklar Belediyesi, bir yandan yeni sporcular yetiştirirken bir yandan da ilçede yetenekli gençleri keşfederek Pursaklar Belediye Spor Kulübü çatısı altında yeni Naim Süleymanoğullarını yetiştiriyor. 

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Halter’de Türkiye ve Avrupa şampiyonu çıkaran Pursaklar Belediye Spor Kulübü, alanında uzman eğitmenler tarafından verilen Halter eğitimlerinde sporcuları yeni turnuvalara hazırlıyor. 

Okuldan çıkıp Halter eğitimine gelen genç sporcular, tam donanımlı spor salonlarında gelişimlerine katkı sağlayacak periyodik çalışma programı dâhilinde çalışmalarını sürdürüyor. 

‘‘Halter sporun ilgi görmesi bizleri mutlu ediyor’’
Pursaklar'ı sporun başkenti yapacak çalışmaları arttırarak sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçemizde Haltere yönelik eğilim gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu sporun ilgi görmesi bizleri mutlu ediyor. Gençlerimizin çalışmaları oldukça verimli geçiyor. Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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