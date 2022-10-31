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Pursaklar’da yeni yaşam alanları için kollar sıvandı

Pursaklar’ı daha estetik, daha modern bir hale getirmek için Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, , ilçe sakinlerine nefes aldıracak yeni yaşam alanları için kolları sıvadı.
Pursaklar’da yeni yaşam alanları için kollar sıvandı

Göreve geldiği günden bu yana Pursaklar halkının yaşam kalitelerini arttırmak için bir an dahi durmayan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe sakinlerine nefes aldıracak yeni yaşam alanları için kolları sıvadı. 

ÇALIŞMALAR ÖNCESİ DENETİMDE BULUNDU 

Uzun boylu sık ağaçların bulunduğu doğayla iç içe bir ormanlık alanda incelemeler bulunan Çetin, vatandaşları ilçenin yorucu yaşamından uzaklaştıracak olan ve 2023 yılında Ankara'ya ve Pursaklar'a değer katacak alanda, yapılacak çalışmalar öncesi denetimlerde bulundu. 

HİZMET İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ 

Pursaklar’ı benzersiz güzellikte bir ilçe haline getirmek için aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “İlçemizi ileri noktalara taşıyacak farklı konseptli yatırımlarımızla vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizdeki yeni yaşam alanlarının müjdesini yakın zamanda hemşehrilerimizle paylaşacağız. İlçe sakinlerimize hizmet yolunda gecemizi gündüzümüze katarak, dün olduğu gibi bugünde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
 

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