  • BIST 2.393,39
  • Altın 923.02
  • Dolar 14.7427
  • Euro 15.9961
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

Radyo Angara, Ramazan ayına özel programlarla dinleyicilerin karşısına çıkıyor

Keçiören Belediyesi Radyo Angara Ramazan ayına özel programlarla dinleyicilerin karşısına geçmeye devam ediyor. 
Radyo Angara, Ramazan ayına özel programlarla dinleyicilerin karşısına çıkıyor

Radyo Angara ‘Ramazana Özel Hayatın Ritmi’ programında Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi ve aynı zamanda Gülhane Camii İmam-Hatibi Mutafa Özcan Güneşdoğdu konuk edildi. Muhteşem sesiyle Kur’an okuyan ve çeşitli ilahileri seslendiren Güneşdoğdu aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’i anlamak ve yaşamak üzerine çeşitli soruları da yanıtladı. Sosyal medya üzerinden yöneltilen sorulara da cevap veren Güneşdoğdu’yu vatandaşlar ilgiyle dinledi. 

1-(3)-044.jpeg

Keçiören belediye başkanı Turgut Altınok da Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi olma başarısı gösteren Güneşdoğdu’yu tebrik etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asansörde maske takmayan zabıt katibi hakimle tartıştı, açığa alındı08 Nisan 2022 Cuma 14:20
  • 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ve eziyette anne ve dini nikahlı eşine dava08 Nisan 2022 Cuma 14:18
  • 'Laf atma' cinayetinde sevgiliye 11 yıl hapis08 Nisan 2022 Cuma 12:36
  • Köpeklerin zehirli etle öldürülmesine tepki08 Nisan 2022 Cuma 12:30
  • Sincan ve Anıttepe’de Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evi hizmete açıldı08 Nisan 2022 Cuma 04:20
  • Çankırı Belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri için hazırlıklarına başladı08 Nisan 2022 Cuma 02:21
  • Başkan Ertuğrul Çetin’den Pazarlara Ramazan Ayı Denetimi08 Nisan 2022 Cuma 00:25
  • Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde 362 kursiyer, sertifika almaya hak kazandı08 Nisan 2022 Cuma 00:24
  • Keçiören zabıta ekipleri Ramazan denetimlerinde bulundu08 Nisan 2022 Cuma 00:23
  • Başkan Ramazan Şimşek, sağlık çalışanları ile sahurda bir araya geldi08 Nisan 2022 Cuma 00:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti