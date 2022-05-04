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Ramazan Bayramı'nda ABB parkları Başkentlilerin tercihi oldu

7’den 70’e vatandaşlar Ramazan Bayramı’nda ABB’ye ait rekreasyon alanlarında spor ya da piknik yaparak ailece vakit geçirmeyi tercih etti.
Ramazan Bayramı'nda ABB parkları Başkentlilerin tercihi oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent genelindeki rekreasyon alanları ve parkları havaların ısınmasıyla birlikte dolup taştı.

7’den 70’e Başkentliler; Ramazan Bayramı’nda da Seğmenler Parkı’ndan Botanik Park’a, Dikmen Vadisi’nden Mogan Park’a, 30 Ağustos Zafer Parkı’ndan Gazi Park’a kadar ABB’ye ait tüm rekreasyon alanlarında eğlenme ve dinlenme fırsatı yakaladı.

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BAYRAMDA PARKLAR ÇOCUK SESLERİ İLE YANKILANDI
Bisiklete binerek ya da yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkaran vatandaşlar, basketbol ve plaj voleybolundan badminton ve tenis kortlarına, açık hava gösteriminden çocuk oyun gruplarına kadar pek çok aktiviteye katılarak ailece eğlenceli vakit geçirdi. 

Başkent’te güvenli ve huzurlu bir ortam sunan rekreasyon alanlarında bayramda çocuk sesleri yankılanırken, yeşilin her tonunun hakim olduğu parklara akın eden vatandaşlar, düşüncelerini şu sözlerle özetlediler:   
 -Kutay Kalyon: ‘‘Havanın güzel olmasını fırsat bilerek arkadaşlarımızla birlikte mangala geldik. Sınav öncesi stres atıyoruz.’’
-Zeynep Özbir: “Memleketimize dönmeden önce arkadaşlarımızla parklara geldik, güzel ve keyifli dakikalar geçiriyoruz.’’
-Gizem İlgar: ‘‘Hocamızla birlikte bisiklet dersi için Mogan Parkı’na geldik. Mansur Başkanımızı seviyoruz.’’
-Ömer Yıldız: ‘‘Parklar çok güzel ve çok eğleniyoruz, Mansur Başkanıma teşekkür ediyorum.’’
-Çınar Koyuncu: ‘‘Parklarda düz yerlerde kaykay sürüyorum, basketbol oynuyorum. Güzel vakit geçiriyoruz.’’
-Rabia Ada Şimşek: ‘‘Parklar çok güzel ve çok eğleniyoruz.’’
-Ahmet Dursun: ‘‘3 yıldır Ankara’da yaşıyorum Mansur Başkanımız Ankara’yı muhteşem hale getirdi. İnsanlar parklarda nefes alabiliyor, eğlenceli vakitler geçiriyor.’’
-Tarık Öztürk: ‘‘Ramazan Bayramı’nın birinci gününde ailemizle beraber parklara geldik, güzel vakit geçiriyoruz.’’
-Aleyna Nil Dönmeci: ‘‘Kastamonu’ndan bayram ziyareti için Ankara’ya geldim ve ailemle birlikte parkta güzel vakit geçiriyoruz.’’
-Hacı Yavlar: ‘‘Parklar çok güzel olmuş, çok beğendim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’
-Fadime Yavlar: ‘‘Eşimle birlikte ilk defa geliyorum ve çok beğendik. Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlarım.’’

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