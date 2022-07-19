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Rekolte memnun etti

Ankara'nın Çubuk Ovası'nda 350 bin dekar ekili alanda hububat hasadı başladı. Rekolte memnun etti.
Rekolte memnun etti

Aşağı Çavundur Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, başakların olgunlaşma durumuna göre biçerdöverler tarlalara girdi. Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, biçerdövere binerek ilk hasadı yaptı. Keleş, rekoltenin yüksek ürün almasının kendileri memnun ettiğini söyledi.

BEREKETLİ OLSUN 

"Bu yıl inşallah Çubuk Ovası'nda rekoltemiz çok yüksek. Yaklaşık 350 bin dekarlık ekilebilir arazimizin hepsinde de verim çok iyi. Özellikle dünya genelinde Ukrayna-Rus Savaşı ile birlikte yaşanan gıda sıkıntısı döneminde çiftçilerimizin böyle güzel ekimler yapması bizi memnun ediyor." ifadelerini kullanan Keleş, ülkede bu yıl bereketli bir yıl beklediklerini aktardı.

HER AÇIDAN TARIMA DESTEK 

Demirbaş da çiftçinin bir yıllık emeğinin karşılığını alma dönemi olan hasadın başladığını dile getirdi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ürün alacağını ve bunun çiftçiyi memnun ettiğini ifade eden Demirbaş, "Belediye olarak ilçede her açıdan tarıma destek oluyoruz. İlçede sadece hububat değil, turşuluk sebze ve özellikle meyve olarak vişne üretimi de yapılıyor. Tarımsal anlamda ürün çeşidi bol bir ilçeyiz. Çiftçilerimize tohum, fide ve fidan desteğine kadar birçok alanda destek oluyoruz. İnşallah yeni dönemde bu desteklerimiz artarak devam edecek." dedi.

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