Ressam Navid'ten Çetin’e Portre 

Pursaklar Yaşam Merkezinde eğitim alan Bangladeşli Jawad Ashfaq Navid, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin için hazırladığı kara kalem portre çalışmasını kendisine hediye etti.

Pursaklar Yaşam Merkezinde aldığı resim dersleri ile becerilerini geliştirerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’ni birincilikle kazanan Bangladeşli Jawad Ashfaq Navid, Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

İlçede gerçekleştirdiği kültürel ve sanatsal çalışmalardan dolayı taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkür eden genç ressam Bangladeşli Jawad Ashfaq Navid, hazırladığı kuru kalem porte çalışmasını kendisine hediye etti.

‘‘Kendisiyle gurur duyuyoruz’’

Pursaklar'da kültürel ve sanatsal faaliyetlerin karşılığını her geçen gün almaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Bangladeşli Jawad Ashfaq Navid Yaşam Merkezimizde resim derslerimize katılıp, yeteneğini geliştirerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’ni birincilikle kazandı. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Benim portremi karakalem çalışmış. Eline sağlık. Hediyesi için teşekkür ederim. Genç kardeşimizin aynı azim, aynı kararlılıkla hayatının ilerleyen zamanlarında daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum" dedi.

