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Robot tasarlayan gençlerden Çubuk Belediyesi’ni ziyaret etti

Çubuk’ta robot tasarlayan lise öğrencileri Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.
Robot tasarlayan gençlerden Çubuk Belediyesi’ni ziyaret etti

Çubuk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Demirbaş ile görüşen Çubuk Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencileri tasarladıkları robotla Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenecek Uluslararası Robotex 2022'ye katılacaklarını belirtti. Öğrenciler desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Demirbaş'a teşekkür etti.

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KAZANACAKLARINA İNANIYORUZ

Çubuk Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Anadolu Lisesi Müdürü Müslim Demir, okullarından 6 öğrencinin yer aldığı takımın elde ettiği başarıyla il birincisi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Öğrencilerimizin Uluslararası Robotex 2022'de önemli bir derece kazanacaklarına inanıyoruz. Çok mutlu ve gururluyuz. İnanıyorum ki bu çalışma diğer öğrencilerimiz için de örnek teşkil edecektir. Estonya’nın Tallin şehrinde 24-28 Kasım'da gerçekleştirilecek yarışmada başarılı olmaları hem bizleri hem de ilçemizi mutlu edecektir. Belediye Başkanımız da bizlere her alanda destek vermektedir. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize de başarılar diliyorum” 

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirbaş ise öğrencilere ve danışman öğretmenlerine başarı diledi.
 

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