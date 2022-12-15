Sabah Yazarı Barlas: Karar İmamoğlu’na can suyu oldu

Sabah yazarı Mehmet Barlas, İBB Başkanı İmamoğlu’na verilen hapis cezasını “tuhaf bir karar” olarak değerlendirerek “Halkın gözünde itibarını yitirmiş başarısız bir belediye başkanı imajına sahip olan İmamoğlu'na bu karar can suyu oldu” diye yazdı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası Hükümet’e yakın çevrelerce de eleştiriliyor. AK Partili Bülent Arınç’ın “utanç verici” yorumundan sonra Hükümet’e yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas da, İBB Başkanı İmamoğlu’na verilen hapis cezasını “tuhaf bir karar” olarak değerlendirdi.

“CAN SUYU OLDU”

Barlas, Sabah’taki köşesinde “Halkın gözünde itibarını yitirmiş başarısız bir belediye başkanı imajına sahip olan İmamoğlu'na bu karar can suyu oldu” diye yazdı.

“MAĞDURİYET EDEBİYATI YAPACAK”

Sabah yazarı, İmamoğlu’nun karar üzerinden mağduriyet edebiyatı yapacağını da ifade etti. Şöyle yazdı: “Artık İmamoğlu'nun bu karar üzerinden bir mağduriyet edebiyatı yapacağını, Kılıçdaroğlu ile giriştiği cumhurbaşkanlığı yarışında bir koz olarak kullanacağını beklemek de sürpriz olmaz. Zaten CHP'lileri dün saat 16.00'da Saraçhane'deki İBB binasının önüne çağırması, Meral Akşener'in de bu çağrıya destek için Ankara'dan İstanbul'a yola çıkması bunu gösteriyor. Bu kararla birlikte aylardır bir aday çıkaramayan muhalefette cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması yeniden başlıyor. Bu hamur daha çok su kaldırır. Bundan sonrasını 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu düşünsün.”

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