Sağlık çalışanlarından yeni yıl mesajı

Salgınla mücadelede zorlu ve yorucu bir yılı daha geride bırakan sağlık çalışanları, 2022'de aşılamayla birlikte salgının etkisini kaybetmesi, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin son bulması temennisinde bulundu.