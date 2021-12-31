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Sağlık çalışanlarından yeni yıl mesajı

Sağlık çalışanlarından yeni yıl mesajı
Salgınla mücadelede zorlu ve yorucu bir yılı daha geride bırakan sağlık çalışanları, 2022'de aşılamayla birlikte salgının etkisini kaybetmesi, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin son bulması temennisinde bulundu.
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