Sahada 10 kişi kalan Galatasaray, son dakikalarda güldü

Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

9. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Günay yakın direk dibinde yatarak topu kornere çeldi.

11. dakikada Hanousek'in soldan ortasında penaltı noktasına hareketlenen Figueiredo, Nelsson'u geçen meşin yuvarlağa gelişine vurdu ancak top yandan auta gitti.

17. dakikada Van Aanholt'un soldan ortasında altıpasa koşan Gomis'in zor pozisyonda vurduğu top az farkla yandan auta çıktı.

27. dakikada konuk takım öne geçti. Galatasaray yarı alanının ortalarında sağ kanada yakın bölgede topu alan Maxim meşin yuvarlakla ceza sahası yayına kadar sokuldu. Bu oyuncu uygun şut açısı bulamayınca pasını soldan hareketlenen Sagal'a aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazdaki Sagal'ın bekletmeden yerden vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

33. dakikada Abdülkerim'in soldan ortasında altıpas üzerindeki Oliveira uygun durumda kafa vuruşunu yaptı. Yakın mesafeden üzerine gelen topu kaleci Günay güçlükle kontrol etti.

36. dakikada sarı-kırmızılılar beraberliği yakaladı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün yerden gönderdiği topa Addülkadir Parmak yatarak müdahale etti. Bu oyununun uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Hanousek'e çarparak kale sahasına yöneldi. Pozisyonu takip eden Gomis, uygun durumda kafayla vurduğu topu filelerle buluşturdu: 1-1.

38. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağının içiyle çıkardığı şutta kaleci Günay Güvenç ters elle uçarak soluna giden topu son anda kornere tokatladı.

41. dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde ceza sahası yayı içinde topu alan Boey, sol ayağıyla sert bir şut çıkardı. Kaleci Günay'ı geçen top yan direğe çarparak auta çıktı.

45. dakikada Galatasaraylı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

56. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Yunus Akgün'ün plase vuruşunda, kaleci Günay sağına yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

56. dakikada Gomis'in ceza sahası yayının gerisinden sert şutunda top üstten auta çıktı.

58. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top yakın direğin yanından auta gitti.

68. dakikada Oliveira'nın yaklaşık 35 metre uzaklıktan kullandığı faulde çok sert giden meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

70. dakikada Torreira'nın orta sahada kaptırdığı topla 4'e 2 gelen Gaziantep FK'de top sol kanattaki Sagal'da kaldı. Ceza sahasına giren Şilili futbolcunun aşırtma vuruşunda top auta gitti.

71. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Mertens, Ertuğrul Ersoy'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Gomis'in vuruşunda kaleci Günay soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

83. dakikada Van Aanholt'un soldan ortasında altıpasta yükselen Seferovic'in kafayla vurduğu top kaleci Günay'da kaldı.

90+1. dakikada 10 kişilik Galatasaray öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında sağ kanatta topu alan Boey, arka arkaya rakiplerini çalımladıktan sonra pasını ceza sahası içindeki Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Pozisyonu takip eden Seferovic'in vurduğu top bir kez daha Günay'dan döndü. Ancak savunmadaki Kitsiou'ya çarpan top ağlara gitti: 2-1.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Galatasaray, 10 kişi kaldığı mücadeleyi kazandı

Gaziantep FK'yi konuk eden Galatasaray, 10 kişi kaldığı mücadeleyi 2-1 kazandı.

Nef Stadı'nda 44 bin 61 taraftar önünde oynanan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, Sergio Oliviera ve Bafetimbi Gomis ile pozisyonlara girdi.

Rakibinin baskısını kıran Gaziantep FK ise 27. dakikada gelişen hızlı atakta Angelo Sagal'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 39. dakikada Gomis'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı mücadelede Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı, 45. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Maçın, devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

İkinci yarıya 1 kişi eksik başlayan sarı-kırmızılılar, buna rağmen pozisyon bulmaya devam eden taraf oldu. Üst üste uzaktan şutlardan golü bulamayan Galatasaray, 71. dakikada Dries Mertens'in girdiği pozisyonda penaltı kazandı. Maçın 73. dakikasında penaltıyı kullanan Gomis, kaleci Günay'ı geçemeyince takımını öne geçirme fırsatını değerlendiremedi.

Kalan bölümde etkili oyunu sürdüren sarı-kırmızılılar, aradığı golü 90+1. dakikada Stylianos Kitsiou'nun kendi kalesi atmasıyla buldu. Taraftarının desteğiyle kalan bölümde rakibine gol şansı vermeyen Galatasaray, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu skorla ligdeki 3. galibiyetini aldı. Bir de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 10'a yükseltti.

Galatasaray karşısına 3 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup çıkan Gaziantep FK ise ilk yenilgisini yaşadı ve 10 puanda kaldı.

Galibiyet golleri son dakikada geliyor

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı 3 maçta da galibiyet golleri son dakikalarda atıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk haftadaki Fraport TAV Antalyaspor (1-0) maçını 90. dakikada, 3. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor (1-0) müsabakasını ise 86. dakikada Gomis'in attığı gollerle kazandı.

Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesini ise 90+1. dakikada Stylianos Kitsiou'nun kendi kalesine gönderdiği topla galip tamamladı.

İç sahada ilk galibiyet

Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı 2. maçta ilk galibiyetini aldı.

Lige deplasmandaki Fraport TAV Antalyaspor galibiyetiyle giren sarı-kırmızılılar, 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a mağlup oldu. Arka arkaya 2 deplasmana giden "Cimbom", HangiKredi Ümraniyespor'dan 3, Trabzonspor'dan ise 1 puan aldı.

Galatasaray, bu sezon sahasındaki 2. maçına ise Gaziantep FK karşısında çıktı. İç sahadaki ilk maçta Giresunspor'a yenilen sarı-kırmızılılar, taraftarı önündeki ilk galibiyetini Gaziantep FK'den aldı.

Galatasaray'ın golleri Gomis'ten

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon attığı 4 golün 3'ünü Bafetimbi Gomis kaydetti.

Ligde ilk 4 haftada sadece 2 kez fileleri havalandırabilen Galatasaray, bu golleri Fransız santrforu Gomis'in ayağından buldu.

Bu sezon ilk kez bir lig maçına ilk 11'de başlayan 37 yaşındaki Gomis, 36. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımı adına 1-1 beraberliği sağlayan golü kaydetti.

Bu sezonki gol sayısını 3'e çıkaran Gomis, sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşayan tek futbolcu olma özelliğini de sürdürdü. Galatasaray'ın 4. golü ise Gaziantep FK futbolcusu Stylianos Kitsiou'dan kendi kalesine geldi.

Tecrübeli santrfor, 73. dakika ise penaltı atışından yararlanamadı ve hem gol sayısını 4'e çıkarma hem de takımını 2-1 öne geçirme fırsatını değerlendiremedi.

Maç sonu "üçlü" tezahüratını Boey yaptırdı

Galatasaraylı futbolcular, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından kale arkasındaki "ultrAslan" taraftar grubunun önüne giden futbolcular, kol kola girerek taraftarın söylediği marşa eşlik etti.

Taraftarların isteğiyle maçta iyi bir performans sergileyen Sacha Boey, "üçlü" tezahüratı yaptırdı. Taraftarlar, henüz golle tanışamayan yeni transfer Haris Seferovic'e de tezahüratlarla destek verdi.

İlk yarı bitmeden Galatasaray 10 kişi kaldı

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakanın devre arasına 10 kişi girdi.

Mücadelenin 31. dakikasında Abdulkadir Parmak'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gören stoper Abdülkerim Bardakcı, 45. dakikada Joao Figueiredo ile çıktığı hava topunda rakibine faul yaptığı gerekçesiyle ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Abdülkerim'e kırmızı kart göstererek oyundan attı.

Uğurlu, Abdülkerim'in pozisyonunda kart çıkarmasına engel olmak isteyen Lucas Torreira'ya da sarı kart gösterdi.

Tecrübeli hakem, ayrıca ilk yarının uzatma bölümünde kararlarına sert bir şekilde itiraz eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da sarı kartını çıkardı.

Boey ve Oliveira'nın şutları direğe takıldı

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey ile Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın şutlarında top direğe çarptı.

Mücadelenin 41. dakikasında Galatasaray'ın sağdan kullandığı kornerde Gaziantep FK futbolcusu Joao Figueiredo meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası yayı içine düşen topu alan Boey, sol ayağıyla iyi bir şut çıkardı. Kalabalık oyuncu grubunu geçen meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in solundaki direğe çarparak auta gitti.

Maçın 68. dakikasında ise yaklaşık 35 metre uzaklıkta kazanılan serbest vuruşu Oliveira kullandı. Tecrübeli oyununun sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

Emin Bayram 608 gün sonra Galatasaray'da forma giydi

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Emin Bayram, sarı-kırmızılı formayla 608 gün sonra resmi maça çıktı.

Kulübün altyapısından yetişen 19 yaşındaki stoper, Galatasaray'da son olarak 5 Ocak 2021'de Konyaspor ile deplasmanda yapılan Süper Lig maçında forma giydi.

Sonrasındaki 1,5 sezon Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'da top koşturan Emin, sezon başında kadroda tutuldu. Hazırlık kampında teknik ekibin beğenisini kazanan Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı'nın oyundan atılmasının ardından devre arasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil edildi.

Gaziantep FK ligde 5 maç sonra yenildi

Gaziantep FK'nin Süper Lig'deki 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ligde geçen sezonun son haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Gaziantep temsilcisi, bu sezonki ilk 4 müsabakasında mağlubiyet yüzü görmedi.

Erol Bulut yönetimindeki geride kalan 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan kırmızı-siyahlılar, 5. maçta Galatasaray'a kaybetti.

Gaziantep FK, Galatasaray'ı da boş geçmedi

Gaziantep FK, bu sezon oynadığı 5 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşadı.

Galatasaray karşılaşmasına kadar yaptığı 4 maçta toplam 9 kez fileleri havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, sarı-kırmızılılara da gol atma başarısı gösterdi.

Gaziantep temsilcisi, skor ürettiği 5 maçta toplam 10 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

"Önümüze bakacağız, hatalarımızı değerlendireceğiz"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda 2-1 yenildikleri Galatasaray maçında rakiplerinin 10 kişi kalmasını değerlendiremediklerini söyledi.

Bulut, Nef Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça istedikleri gibi başladıklarını aktaran Erol Bulut, "Müsabakada 1-0 öne geçtikten sonra maalesef kendi kalemize 2 gol attık. Birincisi bize çarptıktan sonra Gomis'in önüne düştü, diğerini Stylianos Kitsiou kendi kalemize attı. İkinci yarıda yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremedik. Rakibi 4'e 2, 5'e 3 yakaladık. Bunları gole çeviremedik. Böyle maçlarda rakibi eksik yakaladığınızda akıllı oynamanız gerekir. Bunu biz yapamadık ve maçı mağlubiyetle kapattık." diye konuştu.

Bulut, akıllı oynamaları gerektiğini belirterek, "Rakip 10 kişi kalmış. Soyunma odasına 1-1 gittik. İkinci yarıda geçişlerde rakibi eksik yakaladığımızda pozisyonları değerlendiremedik. Akıllı olmamız gerek. O şekilde yakalanmamamız lazım. Biz 5'e 3 çıkarken arkada eksik yakalandık. Bu duruma düşmememiz lazım. Akıllı hücuma çıkıp daha kontrollü olmamız gerek. Son anlarda stoperlerimiz de kazanma arzusuyla hücuma çıkmaya başladı. Arkayı eksik bıraktığımız için maç elden gitti." değerlendirmesinde bulundu.

"Hakemin kötü maç yönettiğini düşünmüyorum"

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun performansının sorulması üzerine kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü, "Kötü bir maç yönettiğini düşünmüyorum." dedi.

Erol Bulut, hakemle ilgili soruyu soran basın mensubuna yönelik, "Abdülkerim'e verdiği kırmızı karttan dolayı mı hakemi suçlamak istiyorsunuz? O zaman orta sahada Kerem'in oyuncumuzun kaval kemiğine basmasını siz değerlendirin. Hakem hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Normal bir maç yönetti." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray maçını kaybettik diye oturup yas tutmayacağız"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut, "Galatasaray maçını kaybettik diye oturup yas tutmayacağız." şeklinde konuştu.

Erol Bulut, geçen sezondan bu yana deplasmanda sorun yaşadıklarının söylenmesi üzerine, "Geçen sezon geçmişte kaldı. Bu sezon geçen seneki deplasman performansını sergilemiyoruz. Galatasaray maçını kaybettik diye oturup yas tutmayacağız. Önümüze bakacağız, hatalarımızı değerlendireceğiz. Bu hatalardan ders çıkarmamız lazım. Daha lig yeni başlıyor. Henüz 5. haftadayız." diyerek sözlerini tamamladı.

"Her maçta hakemleri de yenmek zorunda kalmak artık sıradanlaştı"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, büyük bölümünü 10 kişi oynadıkları ve uzatma bölümünde attıkları golle 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçındaki hakem yönetimini eleştirdi.

Nef Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Timur, "Her geçen gün daha iyi olacak. 10 kişi kaldıktan sonra muazzam bir mücadele ortaya koyduk. Zorlu bir mücadeleyi kazandık. Hakem hatalarını konuşmayalım, bağımsız kişilere inceletip, Türkiye Futbol Federasyonundaki (TFF) yetkililere aktaralım istedik. Her maçta hakemleri de yenmek zorunda kalmak artık sıradanlaştı. Bu maçta da hiç kimsenin ikinci sarı kart demeyeceği bir karar ve sayamayacağım bir sürü şey. Bundan birkaç gün önce rakip takımlardan birinin net olmasına rağmen penaltı verilmeyen bir olay var. Her zaman doğru davranmanın karşılığı bu olmamalı." diye konuştu.

TFF ile tespit ettikleri hakem hatalarına ilişkin görüşme yapacaklarını vurgulayan Erden Timur, şu ifadeleri kullandı:

"Bu işe artık dur diyeceğiz. Türk futboluna kötülük edenlerin sonuçlarına katlanması gerekiyor. Bu konuda federasyon yetkilileriyle gerekli görüşmeleri yaptık. Her zaman Galatasaray üslubuna yakışan bir şekilde olacağız. Bu kasıtlar sadece bize değil yeni seçilen federasyonun yönetim tarzına da yapılıyor. Bundan sonra da böyle şeyler olduğu müddetçe gereken şeyleri söyleyeceğiz. Hiç kimsenin bize zarar vermesini kabul etmiyoruz. Gereken tüm konuları ilettik ve ileteceğiz. Galatasaray her maçta hakemleri yenmek zorunda değildir. Bu bir şekilde son bulacak. Son bulana kadar da mücadelemize devam edeceğiz. Sabrımızın sonucunda farklı şeyler gördüğümüz için konuşacağız. Futbol ailesinin hepsinin paydaşlarına sahip çıkması gerekiyor."

Son olarak transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Timur, "Birkaç gün içinde transferlerin hepsi gelmiş olacak. Herkesin beklentisini anlıyorum ama rakiplerimizden yaklaşık 3 ay geç transfere başladık. Finansal olarak bir gerçeklik var. Geçen seneden bu yana 52 milyon avronun üzerinde gelir azalması var. Çok iyi futbolcuları almak zorundayız. Transferler çarşamba ve perşembe günü ülkemize gelmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"3 puan önemli ama 10 kişiyken kazanmak bizim için önemliydi"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 10 kişi kaldıkları Gaziantep FK maçını kazanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, alınan galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi.

Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Nef Stadı'nda Gaziantep FK'yi 2-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine geride kalan haftada yaşananları hatırlatarak başlayan Buruk, "Bu hafta, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Adası, dünkü maçtan (MKE Ankaragücü-Beşiktaş) sonra yaşanan saha olayları nedeniyle Türk futbolu için istemediğimiz bir hafta oldu. Bundan dolayı üzüntümü dile getirmem gerekiyor." dedi.

Karşılaşmada farklı olayların yaşandığını belirten sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şunları ifade etti:

"Çok farklı hikayelerin yaşandığı bir maç oldu. Galatasaray takımının, izleyenlere sonuna kadar iyi şeyler seyrettirmeye çalıştığı bir maç oldu. Rakibi vakit geçirmeyle ilgili suçlamıyorum. Maçı yöneten bir hakem var. Çok fazla yanlış karar verdi, maçı kaybetti ama rakibin maçtan dakikaları almasına fırsat verdi. Hakemlerin maç sürelerini, topun oyunda kalma sürelerini bugün bir kez daha gördük. Takımları suçlamıyorum. Maç yöneten biri var. Bir kere bile uyarmadı. 11'e 10 oyunda bile vakit geçirmeler vardı. Verilen yanlış kararlar, hatalar, yanlış bir kırmızı kart vardı. Hakem oyun içinde birçok kararı aleyhimize verdi. Bunun yanında iyi şeyler yapmaya çalışan bir Galatasaray takımı, her geçen gün yükselen performans var. Özellikle ikinci yarıda 11'e 10'daki oyun benim için çok önemli. Oyunu kontrol eden, topa sahip olan, pozisyona giren, penaltı kaçıran, son dakika golüyle maçı kazanan bir takım var. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Seyircimiz muhteşemdi. Bizimle birlikte inanılmaz bir mücadele verdiler. Seyircimize de teşekkür etmek istiyorum. Bugün Galatasaray takımının birlikteliğini sahada gösterdik. Bundan dolayı inanılmaz bir mutluluk yaşıyorum. 3 puan önemli ama 10 kişiyken kazanmak bizim için önemliydi. Hepimiz için bu 3 puan hayırlı olsun."

"Boey, çok iyi bir performans sergiliyor"

Okan Buruk, hazırlık kamplarına götürülmemesine rağmen takımın değişmezlerinden olan Sacha Boey'in performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Boey'in kampa götürülmemesine rağmen takımın en iyilerinden biri olduğunun söylenmesi üzerine Buruk, "27 Haziran'da antrenmanlara başlarken Boey grubun içindeydi. Takıma 1 hafta geç katıldı. Eski menajerlerinin takımdan ayrılma isteği vardı. Bizim için önemli olan zamanında gelen oyunculardı. O yüzden kamplarda yer almadı. Sonraki bölümde kendisiyle görüştük. Rezerv takımımızla antrenmanları yaptı. Kontrolümüzdeydi. Kendi menajeri, 'Sizden özür dileyerek tekrar başlamak istiyor.' dedi. Sakatlıklar yaşanmasıyla Sacha'yı çağırdık, benden özür diledi. Sonrasında antrenmanlara aldık. Çok iyi bir performans sergiliyor. Bugün de sahanın en iyilerinden biriydi." değerlendirmesinde bulundu.

"Gol yememek için değil atmak için oynuyoruz"

Okan Buruk, ofansif futbol oynayan bir takım oluşturmak istediklerini ifade etti.

Yaptığı 5 lig maçında 4 gol atan takımının çok pozisyona girdiğini belirten Buruk, "Oynadığı bütün maçları kontrol ettik ama topu içeri atamadık. Gol beklentimiz çok düşük değil. Ofansif oyunumuzu bugün de sürdürdük. Goller gelecek. Oyuncular kendilerine olan güvenlerini kazanacak. Aramıza geç katılanlar oldu. Onlar forma girecek. Takım olma yolunda gol atmak önemli. Zaten pozisyona giren bir takımız. Çok eleştirildiğimiz Ümraniyespor maçında haftanın en çok şut atan takımıydık. Galatasaray, geçen sezonun en çok gol yiyen takımlarındandı. Bu sene bu sayıyı düşürdük. Gol yememek için değil atmak için oynuyoruz ama yememek önemli." diye konuştu..

"Kerem'e güveniyorum"

Okan Buruk, bu sezonki performansıyla eleştirilen Kerem Aktürkoğlu'na güvendiğini söyledi.

Oyuncunun performansında teknik direktör olarak sorumluluğu bulunduğunu dile getiren Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kerem bizim önemli oyuncularımızdan biri. Çok iyi niyetli çalışıyor. Her antrenmanda en iyisini yapıyor. Bir hoca olarak Kerem'in çalışmasından mutluyum. Bazen böyle dönemler olabiliyor. Lige çok iyi başlayamayınca devam gelmiyor, öz güven kaybı oluyor. Seferovic'te de aynı şeyi gördük. Tekrar çıkacağını biliyoruz. Kerem'in yeteneğini, kalitesini, oynayabileceği futbolu biliyoruz. Daha yukarılara çıkacak. Oynadığı oyundan sorumlu olan da benim. Bir oyuncu en iyi performansında değilse hocaların da kendi üzerine bir şeyler alması gerekiyor. Kerem'i daha iyi duruma getireceğiz. Galatasaray'a geçen sezon ne kadar hizmet ettiyse bu sezon da edecek. Ben oyuncuma güveniyorum."

"Yaşar Kemal Uğurlu ismini görünce bir endişe taşımaya başladık"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, müsabakanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştirdi.

"Maçtan önce Yaşar Kemal Uğurlu ismini görünce bir endişe taşımaya başladık." diyen Buruk, şunları kaydetti:

"Yaşar Kemal Uğurlu, Başakşehir ile çıktığım son maçın hakemiydi. Yine aynısını yapmış ve Epureanu'ya yanlış bir kırmızı kart göstermişti. Bu performans beni şaşırtmadı. Konsantrasyon olarak oyunun içine giremeyen, iletişimi zayıf bir hakem. Galatasaray Kulübünün geçen seneden gelen bir hafızası var. Hakem olaylarıyla ilgili tepkileri, mutsuzlukları var. Bu sezonun da aynı şekilde başlaması bizi rahatsız ve mutsuz ediyor. Yeni bir MHK, yeni bir federasyon var. Her şey yenilendi. VAR hakemleri farklı bir statü aldı. Hata yapmalarını istemiyoruz ve hataların neden olduğunu çözemiyoruz. Buradan 3 kişi monitör önüne otursak doğru kararı veririz. Neden doğru karar verilemiyor? Birçok maçta bunu görüyoruz. Sadece bize karşı değil, rakiplerimizin lehine verilen yanlış kararlar var. Devamlı aleyhimize verilen yanlış kararlar var. Bir yandan bunu sorguluyoruz ama kötü niyet aramıyoruz. Teknik direktörler ve oyuncular da hata yapıyor. Bu denklemin içinde olduğumuzu biliyoruz. Bundan sonraki haftalarda isteğimiz daha çok odaklansınlar, maçlara iyi hazırlansınlar. Biz bütün hafta antrenman yapıyoruz. Aklımız, fikrimiz maçlarda. Hakemler de biz nasıl hazırlanıyorsak öyle hazırlansın."

"Icardi ve Kaan Ayhan, 3 gün içinde biteceğini düşündüğümüz transferler"

Galatasaray Teknik Direktörü, Arjantinli Mauro Icardi ile milli futbolcu Kaan Ayhan transferlerinin 3 gün içinde tamamlanabileceğini söyledi.

Takıma katkı verecek isimlerin transferi için çalıştıklarını ve şanslı bir teknik direktör olduğunu ifade eden Buruk, "Icardi ve Kaan Ayhan ile ilgili görüşmeler sürüyor. Transferin kapanmasına 3 günümüz kaldı. Bu 3 gün içinde biteceğini düşündüğümüz transferler. Bir iki tane daha kadromuzu güçlendirecek oyuncu bakıyoruz. Aslında bir hafta geç kapanıyoruz diye daha çok seçenek ortaya çıkacağını düşünüyorduk ama çok fazla seçenek çıkmadı. Şanslı olduğum yan, hem başkanımız hem Erden bey hem de tüm yöneticilerimiz transfer konusunda ellerinden geleni, maddi manevi her türlü fedakarlığı yapıyor. Bir hoca olarak çok şanslıyım. Kalan 3 günde taraftarın istediği transferleri yapmaya çalışacağız. İnşallah bu 3 gün içinde takıma katkı sağlayacak oyuncular alırız." dedi.

Taylan Antalyalı'nın durumu

Okan Buruk, son 4 lig maçında süre alamayan Taylan Antalyalı'nın iyi çalıştığını söyledi.

Hakkında takımdan ayrılacağı iddiaları olan orta saha oyuncusuyla ilgili soru üzerine Buruk, "Bu sezon 3 orta saha oyuncusu geldi. Geçen seneden kalan oyuncularla bir yarış başladı. Galatasaray'ın başarısı için Taylan da antrenmanlarını yapıyor. Kişilik olarak sevdiğimiz bir oyuncu. 15 yaşından beri tanıyorum. Bugün kadroda yer alamadı. Bundan sonraki dönemde hem kulübümüzün hem de Taylan'ın düşüncesi etrafında bir şekillenme olacak. Bizimle iyi bir şekilde çalışıyor. Antalyaspor maçından sonra süre alamadı. Orada bir yoğunluğumuz var. Genç oyuncularımız var. Hamza bu sezon bizim için önemli bir oyuncu. Altyapıdan birçok oyuncumuz kadroya giriyor. Bazen böyle kararlar alabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK maçında ikinci yarıda görev yapan 19 yaşındaki stoper Emin Bayram'ın ilk 11 oynama kapasitesi olduğunu belirten Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Emin'in Rezerv Lig'de 2 maç oynaması bu maçta daha iyi olmasını sağladı. Emin'i ilk 11 oynayabilecek kapasitede görüyorum. Hazırlık kampını da iyi geçirmişti ama bir sakatlığı vardı. Bugün çok iyi oynadı. Kaptırdığı bir top dışında yaptığı her şey çok doğruydu. Topu rahat kullanan bir oyuncu. Fiziksel avantajlarının yanı sıra çok iyi bir sağ ayağı var. Oyun kurmada bizim için önemli bir oyuncu. Bugünkü performansından dolayı çok mutluyum. Rezerv Lig maçları oyuncular için çok iyi oluyordu. Bizim takım çok önden gitti, çok fazla gol attı, çok maç kazandı. Herhalde lig bir anda bitti o yüzden."