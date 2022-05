Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Tezel: 2022 yılında, 417 olayda 12 bin 846 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, bugüne kadar 260'ı geri itme olayı olmak üzere toplam 417 olayda 12 bin 846 düzensiz göçmenin kurtarıldığını söyledi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel,Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığında, gazetecilere, ülkenin batı sınırlarının büyük bir kısmını oluşturan denizlerde ve kıyı illerinde yürüttükleri düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özellikle Asya, Afrika ve Güney Amerika'da meydana gelen siyasi istikrarsızlıklar ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle dünya genelini etkileyen düzensiz göç akınlarının yaşandığını hatırlatan Tezel, Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünyadaki göçmenlerin toplam sayısının 258 milyonu aştığına işaret etti.

Jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve ilgili tüm kurumların katılımıyla yasa dışı göçe yönelik mücadelenin başarıyla yürütüldüğünü aktaran Tezel, şunları kaydetti:

"Düzensiz göçle mücadeledeki en önemli amacımız denizlerimizde can kayıplarının yaşanmamasıdır. Göç akımlarının zirve yaptığı 2015 yılında, Türk arama kurtarma bölgesi içerisinde 279 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişken, kararlı mücadelemiz sonucunda 2021 yılında bu rakam 15'e düşürülmüştür. 2022 yılında ise bugüne kadar 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Ege Denizi'nde mesafeler geçiş için oldukça kısa olmasına rağmen, düzensiz göçmenlerin hayatlarını kaybetmesine neden olacak kadar da uzundur. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün önlenmesi maksadıyla 2015 yılında başlatılan Ege'de 'Umut Harekatı' ve Akdeniz'de 'Güven Harekatı' isimli iki büyük operasyona halihazırda devam edilmektedir. Bu operasyonlarda Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının yüzde 70'inden fazlası kullanılmaktadır. Ayrıca bu harekatlar, uçak, helikopter ve jandarma genel komutanlığının insansız hava araçları ile desteklenerek Ege Denizi 7 gün 24 saat kontrol altında tutulmaktadır."

Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmamak için tüm güçleriyle mücadeleye devam ettiklerini dile getiren Tezel, bu kapsamda operasyonların artarak sürdüğünü aktardı.

Tezel, etkin iş birliği ve başarılı operasyonlar neticesinde, ülkede deniz yolu ile çıkış yapmaya çalışan göçmen sayısında da geçmiş yıllara oranla belirgin bir azalma yaşandığına dikkati çekti.

Yunanistan'ın geri itme eylemleri

Tuğamiral Serkan Tezel, şöyle devam etti:

"Bizler tüm mücadelemizi, insan hakları temelinde can kayıplarının engellenmesi üzerine oturtarak sürdürürken, ne yazık ki, Yunanistan'ın benzer bir yaklaşım içerisinde olduğunu söylemek mümkün değildir. Yunanistan'ın 2020 yılı başlarından itibaren uygulamaya başladığı geri itme eylemleri ve bu eylemler sırasında göçmenlere karşı takındığı insan haklarına aykırı tutum nedeniyle, Yunanistan arama kurtarma bölgesi içerisinde yaşanan can kayıplarında artış yaşandığı konusundaki haberler, uluslararası basında da sıklıkla yer almaktadır. Yine üzülerek belirtmek isterim ki, kurtardığımız düzensiz göçmenlerin ifadelerine yansıyan, para, telefon gibi değerli eşyalarının gasbedilmesi, darbedilmeleri, can yeleksiz olarak ve hatta kelepçelenerek doğrudan denize atılmaları gibi birçok insan onuruna yakışmayan ve insan haklarına aykırı durum da geri itme olayları süresince yaşanmaktadır."

Göçmen kaçakçıları tarafından aktif bir şekilde kullanılan sosyal medya ve internet sitelerinin titizlikle takip edildiğini, düzensiz göçmenlerin kaldıkları denetlendiğini ve bölgede rehberlik faaliyeti yürüten şahıslarla alakalı olarak çalışmalara ağırlık verildiğinin altını çizen Tezel, bu sayede göçmenlerin hayatlarını kaybetmelerine engel olunduğunu, diğer taraftan ise göçmenlerin Göç İdaresi Başkanlığı tarafından sınır dışı edilmeleri sayesinde, ülkenin göç baskısı ve göç rotası olarak kullanılması konusundaki cazibesinin de azaltıldığını söyledi.

İtalya rotası daha tehlikeli

Kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenlere ilişkin bilgiler veren Tezel, şöyle konuştu:

"2021 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 628'i geri itme olayı olmak üzere toplam 848 olayda 23 bin 676 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. Bunlardan 16 bin 62'si geri itilerek denizde kaderleriyle baş başa bırakılan düzensiz göçmenlerdir. 2022 yılında bugüne kadar 260'ı geri itme olayı olmak üzere toplam 417 olayda 12 bin 846 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. 2022 yılında Yunanistan tarafından geri itilen düzensiz göçmen sayısı ise 6 bin 388'dir. Son dönemde, düzensiz göçmenler, Yunanistan'ın baskı, şiddet ve zor kullanmaları nedeniyle farklı rota arayışlarına girerek daha uzun ve daha riskli olan İtalya rotasını tercih etmeye başlamışlardır. Daha tehlikeli olan İtalya rotasına yönelik gerçekleştirilen düzensiz göçün önlenmesi operasyonları kapsamında, 2021 yılında 5 bin 259, 2022 yılında ise 3 bin 670 olmak üzere toplam 8 bin 929 göçmen kurtarılmış ve 145 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır. Ayrıca, düzensiz göçmenlerin arasına karışarak ülkemizden kaçmaya çalışan FETÖ, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere çok sayıda terör örgütü üyesi de kolluk güçlerimiz tarafından yakalanmıştır."

Düzensiz göç faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla kolluk birimleri tarafından özellikle insansız hava araçlarının etkin olarak kullanıldığını dile getiren Tezel, bu sistemlerin geniş kaplama alanı sayesinde denizlerde etkin bir saha kontrolü tesis edilebildiğini vurguladı.

Drone, yüzer unsurlar, mobil radarlar, optik görüntüleme sistemleri gibi teknolojinin tüm imkanlarından faydalandıklarını dile getiren Tezel, düzensiz göçle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini sözlerine ekledi.

Tuğamiral Serkan Tezel'e, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Menderes Güçlü ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selim Baydar da eşlik etti.