Sahne Altındağlı kadınların

Altındağlı kadınlar her alanda fark yaratmaya devam ediyor. Altındağlı kadınlardan oluşan “Altındağ Belediyesi Tiyatro Topluluğu” görenleri kendilerine hayran bırakıyor.

Altındağlı kadınlar sahnede devleşiyor. Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerine üye kadınlardan oluşan “Altındağ Belediyesi Tiyatro Topluluğu” profesyonel sanatçılara taş çıkarıyor. 16 kişilik topluluk, günlük hayatın tüm dertlerini, sıkıntılarını ve stresini perdenin arkasında bırakıyor. Tiyatro sahnesi sayesinde hayatlarının en neşeli ve en keyifli dönemlerini yaşadıklarını söyleyen Altındağlı kadınlar, sahnede bir yıldız gibi parlıyor.

16 KİŞİLİK DEV KADRO

Kimisi emekli, kimisi ev hanımı… Onları ortak noktada buluşturan şey ise, tiyatro sevdaları… Aldıkları eğitimin ardından çıktıkları tiyatro sahnesinde yeteneklerini sergileyen Altındağlı kadınlar, herkesi kendilerine hayran bırakıyor. Sahne arkasında sıkı dost olan Altındağlı kadınlar itinayla kostümlerini giyiyor, ezberlerini yapıyor ve rollerine bürünüyorlar. Günlerce, bazen aylarca süren provaların ardından sahneye çıktıklarında ise tüm dertlerini, sıkıntılarını, hayat telaşlarını perdenin önünde bırakıyorlar. Rollerini oynamayan adeta yaşayan kadınlar, aldıkları eğitimini hakkını fazlasıyla veriyor.

“TİYATRO ÇOCUKLUK HAYALİMDİ…”

Haftada 3 gün provalara katılan ve sahneye çıkmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Zeliha Güngör, içindeki tiyatro sevdasını 70 yaşından sonra yaşamaya başlamış. “Tiyatro benim çocukluk hayalimdi” diyen Zeliha Teyze “Çocukken müsamerelere giderdim, çok severdim. Tiyatroyu çok severdim. Şimdi burada hayallerime kavuştuğum için çok mutluyum. Arkadaşlarımı, sahneyi çok seviyorum. Bize bu imkanları sunan, bu mutluluğu yaşamamıza vesile olan herkese çok teşekkür ederim” diyor.

“İNSAN VAZGEÇEMİYOR”

Kamu kurumundan emekli olan Meral Öztaş ise tiyatro sahnesinin müdavimlerinden… Öztaş, “İnsan bir kere bu sahnenin tozunu yuttu mu, vazgeçemiyor. Her zaman gelmek istiyorum. Burada çok mutluyum. Sahneyi de, arkadaşlarımı da çok seviyorum. Hepimizin hayatına, özgüvenimize çok büyük katkıları oldu” sözleriyle duygularını aktarıyor.

“EMEK VEREN TÜM KADINLARI TEBRİK EDERİM”

Altındağlı kadınların hayatın her alanında imza attığı başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağlı kadınların sahneye koyduğu tiyatro oyunlarını izlemekten büyük keyif aldığını belirtti. Başkan Balcı “Daha önce sahneye koydukları oyunları izledim, gerçekten çok etkilendim. Hepsi gerçekten çok başarılı, profesyonel birer tiyatro sanatçısı gibi performans sergiliyorlar. Evlerinde yemeklerini yapıp, işlerini bitirip, koşa koşa buraya gelip, sahneye çıkıyorlar, provalara katılıyorlar, ezber yapıyorlar. Emek veren tüm kadınlarımızı ve onları çalıştıran değerli hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. Başkan Balcı Altındağ Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya katkı vermeye devam edeceklerinin de altını çizdi.