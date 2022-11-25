Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nin kantini kiraya verilecek

Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Beştepe Devlet Hastanesi içerisinde bulunan 132 metre kare kantini ihaleyle kiraya verilecek.

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da bulunan Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Beştepe Devlet Hastanesi içerisinde bulunan 132 metre kare kantini ihaleyle kiraya verilecek.

Kiralama işi 12 aylığına yapılacak.

Tahmini 12 aylık kira ücreti 469.500 TL olarak ifade edildi.

İhale tarihi ise 06.12.2022.

Sami Ulus Çocuk Hastanesi kantini kira ihalesiyle ilgili detaylar için TIKLAYIN.

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