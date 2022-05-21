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Şampiyon Trabzonspor, sezonu Medipol Başakşehir deplasmanında tamamlıyor

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyon Trabzonspor, yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.
Şampiyon Trabzonspor, sezonu Medipol Başakşehir deplasmanında tamamlıyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'i yenmesi halinde puanını 84'e yükselterek mücadele ettiği 48 sezon içerisinde en fazla puan topladığı sezona ulaşacak.

Ligde 1995-1996 sezonu ile 2010-2011 sezonunda 34 maçta 82 puan elde ederek tarihindeki en yüksek puanı toplayan Karadeniz ekibi, bu sezonda maç fazlasına karşın rekor için sahaya çıkacak.

Trabzonspor, İstanbul temsilcisi karşısında berabere kalırsa 38 maç sonunda 82 puanlık sezonları yakalayacak, galip gelmesi halinde 84 puanla lig tarihindeki en yüksek puanı elde edecek.

İstanbul takımları karşısında hiç kaybetmedi
Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı oynadığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi, hanesine de 23 puan yazdırdı.

Trabzonspor, İstanbul'un üç büyük rakibi karşısında 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı.

Karadeniz ekibinde, Trondsen, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan, Peres, Denswil ile cezalı Hamsik, takımda yer alamayacak.

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